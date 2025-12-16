Οι ποδοσφαιριστές της Λίβερπουλ φόρεσαν τα γιορτινά τους και επισκέφθηκαν τοπικό νοσοκομείο παίδων, χαρίζοντας φωτεινά χαμόγελα σε μικρά παιδιά.

Επίσκεψη σε νοσοκομείο παίδων έκαναν οι ποδοσφαιριστές της Λίβερπουλ και φώτισαν την ημέρα μικρών παιδιών. Ντυμένοι με χριστουγεννιάτικες αμφιέσεις και σε κλίμα γιορτινό, η αποστολή των Reds έπαιξε ποδόσφαιρο με μικρούς ήρωες που είχαν την ευκαιρία να δουν τα ινδάλματά τους από κοντά.

«Πρώτα από όλα βλέπεις πόσο υπέροχη δουλειά κάνουν οι άνθρωποι που δουλεύουν εδώ και πόσο γενναία είναι τα παιδιά. Είμαι γονιός, κανένας γονιός δεν θα ήθελε να βρίσκεται εδώ με το παιδί του. Αλλά όταν είσαι εδώ δεν μπορείς να βρίσκεσαι σε καλύτερο μέρος.

Ξέρουμε ότι είμαστε προνομιούχοι στη ζωή σε πολλά πράγματα, αλλά σε κάτι τέτοιες στιγμές το συνειδητοποιείς ακόμα περισσότερο επειδή η υγεία των αγαπημένων σου είναι με διαφορά το σημαντικότερο στη ζωή» τόνισε ο προπονητής των Reds, Άρνε Σλοτ, στις δηλώσεις του, ενώ ο αρχηγός, Βιρτλ Φαν Ντάικ, έκανε λόγο για ήρωες που βοηθούν τα παιδιά.

«Προφανώς αυτό το μέρος είναι γεμάτο ήρωες, βοηθώντας τα παιδιά σε δύσκολες στιγμές. Η ζωή είναι υγεία. Βρισκόμαστε σε ένα μέρος όπου γίνονται πολλά και δεν μπορείς να πάρεις τη ζωή για δεδομένη. Είναι σκληρό να ακούς μερικές ιστορίες, αλλά ξέρουμε τί μπορούμε να προσφέρουμε με την παρουσία μας εδώ. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ».