Περιττός στη Γιουνάιτεντ, διακαής πόθος για Ρεάλ και Ατλέτικο Μαδρίτης!

Ο Ρούμπεν Αμορίμ δεν τον υπολογίζει, ωστόσο ο συγκεκριμένος Άγγλος χαφ βρίσκεται για τα καλά στο «μπλοκάκι» των δυο μεγάλων ομάδων της Μαδρίτης.

Έντονη είναι η δυσαρέσκεια του κόσμου στην Αγγλία, σχετικά με τον τρόπο που ο Ρούμπεν Αμορίμ χειρίζεται τον Κόμπι Μέινου, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα που διαθέτουν στο Νησί.

Ο 20χρονος φέτος έχει μόλις 302 αγωνιστικά λεπτά με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αφού όποτε αγωνίζεται, αυτό συμβαίνει για λίγο, ως επιλογή από τον πάγκο, με τους φίλους των ''Red Devils'' να είναι έξαλλοι για αυτή την κατάσταση.

Μάλιστα, ο ίδιος ο αδερφός του Μέινου, εμφανίστηκε το βράδυ της Δευτέρας (15/12) στο «Όλντ Τράφορντ» με ένα μπλουζάκι που είχε την χαρακτηριστική λεζάντα «Free Kobbie Meinoo», και φυσικά έγινε viral στα social media.

Ο γεννημένος στο Στόκοπορτ μέσος έχει κάνει αίτημα μεταγραφής, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει αποδεκτό, παρότι είναι «περιττός» για τον Αμορίμ. Δεν ισχύει όμως το ίδιο για άλλους δυο «γίγαντες» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Συγκεκριμένα, οι δυο μεγάλοι της Μαδρίτης, Ρεάλ και Ατλέτικο, έχουν ψηλά στη λίστα τους τον 20χρονο και δεν αποκλείεται να κινηθούν για την απόκτησή του, όπως αναφέρει η Marca.

Στο... κόλπο είναι και η Νάπολι, με την πρωταθλήτρια Ιταλίας να έχει πρόσφατα καλή εμπειρία από προσθήκη παίκτη της Γιουνάιτεντ, καθώς την περασμένη σεζόν ο Σκοτ ΜακΤόμινεϊ έκανε... όργια και την οδήγησε στο Σκουντέτο.