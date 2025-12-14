Στην εντατική βρέθηκε για ένα ολόκληρο 48ωρο ο θρύλος της Λίβερπουλ, Ίαν Ρας, με συμπτώματα βαριάς γρίπης και προβλήματα στο αναπνευστικό!

Θύμα της «σούπερ γρίπης» που έχει γονατίσει τις τελευταίες εβδομάδες το σύστημα υγείας της Βρετανίας έπεσε ο Ίαν Ρας! Σύμφωνα με τον βρετανικό Τύπο, ο θρύλος της Λίβερπουλ κι ένας εκ των κορυφαίων επιθετικών της εποχής του, διακομίσθηκε στο νοσοκομείο και πέρασε 48 ώρες στην εντατική με προβλήματα στο αναπνευστικό.

Ο 64χρονος παρουσίασε έντονα συμπτώματα γρίπης που επιδεινώθηκαν με το πέρασμα των ημερών, με αποτέλεσμα να εισαχθεί στην εντατική του νοσοκομείου «Chester» με αναπνευστικές δυσκολίες.

Ευτυχώς η κατάσταση του Ρας φαίνεται να έχει βελτιωθεί δραστικά, με τον Ουαλό να ακολουθεί την θεραπεία του εν αναμονή του εξιτηρίου που θα του επιστρέψει να γυρίσει σπίτι του για τα Χριστούγεννα.

«Ευχαριστούμε όλο το προσωπικό του νοσοκομείου για την παροχή της καλύτερης δυνατής φροντίδας στον θρύλο και πρεσβευτή του συλλόγου μας. Όλοι στη Λίβερπουλ του εύχονται ταχεία ανάρρωση» ήταν το σχόλιο στελέχους των Reds στην «Daily Mail» για την κατάσταση του 64χρονου θρύλου.

Θυμίζουμε πως ο Ρας πρόκειται για τον κορυφαίο σκόρερ στην ιστορία της Λίβερπουλ με 356 γκολ ως απολογισμό, ενώ υπήρξε και ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Ουαλίας με 28 γκολ, προτού ο Γκάρεθ Μπέιλ του «αρπάξει» τον τίτλο πίσω στο 2018.