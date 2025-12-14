Ο αγώνας μεταξύ της Γουέλινγκ Γιουνάιτεντ και της Πότερς Μπαρ Τάουν στις χαμηλές κατηγορίες της Αγγλίας διεκόπη εξαιτίας ενός πολύ... ασυνήθιστου περιστατικού.

Ο αγώνας ανάμεσα στην Γουέλινγκ Γιουνάιτεντ και την Πότερς Μπαρ Τάουν που ήταν προγραμματισμένος να ξεκινήσει το απόγευμα του Σαββάτου στα πλαίσια της 22ης αγωνιστικής της Isthmian League, 7ης κατηγορίας του Αγγλικού ποδοσφαίρου, διεκόπη αιφνιδίως μετά την εισβολή της αστυνομίας στις εγκαταστάσεις του γηπέδου.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με την κατάθεση των Αρχών, οι αστυνομικοί κλήθηκαν στις 1:18 μ.μ. σχετικά με ένα περιστατικό που έλαβε χώρα στο στάδιο «Welling's Park View Road».

Λίγο αργότερα, και οι δύο ομάδες ανακοίνωσαν ότι ο αγώνας είχε αναβληθεί, με την αστυνομία να προσθέτει ότι ένας άνδρας, που οι πληροφορίες δείχνουν ως τον προπονητή της αντίπαλης ομάδας, Σαμί Μούρ, υπέστη τραύματα στο πρόσωπο μετά από κουτουλιά, με τον φερόμενο ως δράστη να συλλαμβάνεται αμέσως.

«Η αστυνομία κλήθηκε στην ποδοσφαιρική ομάδα Welling μετά από αναφορές για συμπλοκή μεταξύ δύο ανδρών», δήλωσε εκπρόσωπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας στο «BBC Sport». «Οι αστυνομικοί έσπευσαν έγκαιρα στο σημείου του ατυχήματος και βρήκαν έναν 38χρονο άνδρα με τραύματα στο πρόσωπο, ενώ ένας 42χρονος άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για πρόκληση σοβαρής σωματικής βλάβης και παραμένει υπό κράτηση».

Λίγο αργότερα και οι δύο σύλλογοι δημοσίευσαν δηλώσεις στις αντίστοιχες ιστοσελίδες τους σχετικά με το περιστατικό, με τους γηπεδούχους να είναι πιο λακωνικοί στα σχόλιά τους λέγοντας πως: «Ο αγώνας του Σαββάτου εναντίον της Πότερς Μπαρ Τάουν έχει αναβληθεί. Ο σύλλογος δεν θα κάνει κανένα περαιτέρω σχόλιο προς το παρόν. Περαιτέρω νέα σχετικά με τον αναβαλλόμενο αγώνα θα ανακοινωθούν εν ευθέτω χρόνω».

❌ Today's fixture against Potters Bar Town has been postponed.



The club will be making no further comment at this time.



Further news regarding the rearranged fixture will be communicated in due course. #WeAreWings🪽 pic.twitter.com/wxE7597Kd0 December 13, 2025

Από την άλλη οι φιλοξενούμενοι επιβεβαίωσαν ότι επρόκειτο για ένα «σοβαρό περιστατικό» και ότι ο προπονητή τους τους λαμβάνει «κατάλληλη ιατρική περίθαλψη», με την ανακοίνωση τους να σημειώνει ότι: «Ο προγραμματισμένος αγώνας για σήμερα στο Welling United διακόπηκε πριν από την έναρξή του μετά από ένα σοβαρό περιστατικό στο οποίο ενεπλάκη μέλος της διοικητικής μας ομάδας. Η αστυνομία έσπευσε στο γήπεδο και, μετά την εμπλοκή της, ο αγώνας δεν μπόρεσε να συνεχιστεί. Ο προπονητής μας λαμβάνει την κατάλληλη ιατρική περίθαλψη και ο σύλλογος τον υποστηρίζει πλήρως. Το θέμα έχει παραπεμφθεί στις αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένου του πρωταθλήματος και της FA, και ζητάμε επίσημη συμβουλή. Καθώς αυτό υπόκειται πλέον σε συνεχιζόμενες διαδικασίες, ο σύλλογος δεν θα κάνει κανένα περαιτέρω σχόλιο αυτή τη στιγμή».

Το θέμα έλαβε τεράστια έκταση με τον πρόεδρο της Λίγκας, Νικ Ρόμπινσον, να παραδέχεται ότι η έβδομη κατηγορία έχει ενημερωθεί για το περιστατικό. «Η λίγκα γνωρίζει αυτό το θέμα και αναμένει τις γραπτές αναφορές για το φερόμενο περιστατικό. Δεν μπορούμε να σχολιάσουμε περαιτέρω αυτή τη στιγμή».