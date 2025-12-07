Συνελήφθη διεθνής ποδοσφαιριστής στην Αγγλία!

Διεθνής ποδοσφαιριστής συνελήφθη στο κεντρικό Λονδίνο ως ύποπτος για επίθεση και διατάραξη της δημόσιας τάξης.

Σάλος στην Αγγλία με τη σύλληψη ενός γωστού ποδοσφαιριστή. Ο 29χρονος διεθνής συνελήφθη επί τόπου ως ύποπτος για δύο κατηγορίες επίθεσης και μία κατηγορία διατάραξης της δημόσιας τάξης. «Η αστυνομία κλήθηκε στην οδό Wardour, W1, στις 00:47 της 6ης Δεκεμβρίου μετά από αναφορές για επίθεση», ανέφερε η ανακοίνωση της αστυνομίας. «Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και τα τραύματά του δεν θεωρούνται ότι απειλούν τη ζωή του ή ότι θα του προκαλέσουν μόνιμες βλάβες. Ένας 29χρονος άνδρας συνελήφθη επί τόπου ως ύποπτος για δύο κατηγορίες επίθεσης και μία κατηγορία διατάραξης της δημόσιας τάξης» καταλήγει η ανακοίνωση.

Ο παίκτης έχει αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση όσο συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, για νομικούς λόγους, ένα άτομο που συλλαμβάνεται δεν μπορεί να κατονομαστεί. Συνήθως, το όνομα μπορεί να δημοσιοποιηθεί μόνο εάν ο ύποπτος κατηγορηθεί επίσημα μετά τη σύλληψη.