Η φωτογραφία του Μιτόμα της Μπράιτον που «εξαγρίωσε» τους Κινέζους!

Η Μιτόμα πόζαρε με μία φωταγραφία ενός Ιάπωνα στρατιώτη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και εξαγρίωσε χιλιάδες Κινέζους οπαδούς.

Η ακαδημία της Μπραίτον δημοσίευσε μία φωτογραφία στον επίσημο λογαριασμό του συλλόγου που απεικόνιζε τον Καορού Μιτόμα με ένα νεαρό παιδί από τις ακαδημίες να φωτογραφίζονται, κρατώντας μια ποδοσφαιρική κάρτα που απεικόνιζε τον Χίρου Ονόντα.

Η ανάρτηση αυτή των γλάρων, προκάλεσε τεράστιο σάλο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιδιαίτερα στην Κίνα, με τους οπαδούς να εκφράζουν θυμό, αλλά και απογοήτευση.

Η ανάρτηση διαγράφηκε αμέσως και η ακαδημία εξέδωσε μία απολογητική ανακοίνωση, στην οποία εξηγούσε αναλυτικά ότι:

«Ο σύλλογος ζητά ειλικρινά συγγνώμη για οποιαδήποτε προσβολή προκλήθηκε στην Κίνα από πρόσφατη ανάρτηση σχετικά με τη συμμετοχή της Ακαδημίας μας στο Τουρνουά Χριστουγεννιάτικης Εκεχειρίας της Premier League. Εκτιμούμε απεριόριστα τους οπαδούς μας στην Κίνα και δεν είχαμε καμία πρόθεση να τους προσβάλουμε».

The club sincerely apologises for any offence caused in China by a recent post about our Academy’s participation in the Premier League Christmas Truce Tournament.



We hugely value our fans in China and had no intention of causing any offence. — Brighton & Hove Albion Academy (@BHAFC_Academy) November 28, 2025

Ποιος ήταν ο Χίρου Ονόντα

Ο Χίρου Ονόντα ήταν αξιωματικός του Ιαπωνικού Αυτοκρατορικού Στρατού που δεν παραδόθηκε μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την ήττα των δυνάμεων του άξονα και αντ' αυτού έγινε ο τελευταίος που το έκανε, το 1974 μετά από παρέμβαση του πρώην διοικητή του.

Αρχικά χαιρετίστηκε ως ήρωας όταν επέστρεψε στην πατρίδα του, αλλά στις υπόλοιπες ασιατικές χώρες θεωρείται μια αρκέτα αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, ιδίως στην Κίνα, καθώς η Ιαπωνία διέπραξε αρκετές φρικαλεότητες στη χώρα αυτή κατά τη διάρκεια του πολέμου και εκατομμύρια Κινέζοι σκοτώθηκαν από τις αυτοκρατορικές ιαπωνικές δυνάμεις.

Ο Ονόντα σκότωσε επίσης 30 αμάχους στο νησί Λουμπάνγκ στις Φιλιππίνες κατα τη διάρκεια των 29 χρόνων μέχρι να παραδοθεί, καθώς τους πέρασε για τον εχθρό, με τον διαβόητο στρατιώτη να αρνείται να πιστέψει ότι ο πόλεμος είχε τελειώσει. Κρυβόταν στη ζούγκλα των Φιλιππίνων εκείνη την εποχή, με την κυβέρνηση της χώρας να του δίνει τελικά χάρη το 1974.

Το «BBC Sport» ανέφερε πάντως ότι η ανάρτηση και η δημιουργία των καρτών ήταν ένα «γνήσιο λάθος» από την διοίκηση της Μπράιτον, μιας και ο σύλλογος δεν γνώριζε για την αμφιλεγόμενη προσωπικότητα του Ονόντα και τη διαμάχη που είχε προκύψει γύρω από το όνομα του.