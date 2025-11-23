Η Λιντς βρέθηκε κάτω από την επικίνδυνη ζώνη και οπαδός της ομάδας κινήθηκε εναντίον του κόουτς της ομάδας.

Η Λιντς προηγήθηκε στο ματς, ωστόσο η Αστον Βίλα έκανε την ανατροπή και έστειλε τους γηπεδούχους κάτω από την επικίνδυνη ζώνη. Ωστόσο, λίγο έλειψε να έχουμε δυσάρεστες καταστάσεις, αφού ένας εξαγριωμένος οπαδός της Λιντς μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και προσπάθησε να επιτεθεί στον κόουτς της ομάδας, Ντάνιελ Φάρκε. Ο οπαδός έφτασε μια ανάσα από τον κόουτς των γηπεδούχων, αλλά η ασφάλεια του γηπέδου κατάφερε την τελευταία στιγμή να τον συλλάβει «Δεν ξέρω κάτι για το γεγονός. Ολοι είμαστε απογοητευμένοι. Έχουμε μία πολύ παθιασμένη βάση φιλάθλων, και αυτό είναι προνόμιο. Δεν θέλω οι οπαδοί μας να αλλάξουν ούτε κατά 1%. Πρέπει να είναι οργισμένοι και απογοητευμένοι» τόνισε ο Φάρκε, ο οποίος είναι βρίσκεται κοντά στην έξοδο, μετά και την 7η ήττα στην Premier League.