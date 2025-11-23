Λιντς - Άστον Βίλα 1-2: Ανατροπή τετράδας για τους Villans
Σημαντική βαθμολογική νίκη σημείωσε η Άστον Βίλα που πέρασε με ανατροπή από την έδρα της Λιντς επικρατώντας 2-1. Η ομάδα του Ουνάι Έμερι γύρισε την αναμέτρηση χάρη στα δύο τέρματα του Ρότζερς στο δεύτερο μέρος και αναρριχήθηκε στην τετράδα της Premier League.
Μόλις στο 8ο λεπτό, η Λιντς πήρε το προβάδισμα με το γκολ του Ενμετσά που εκμεταλλεύτηκε την αταξία στην άμυνα των φιλοξενούμενων. Η Άστον Βίλα άντεξε παρά την πίεση των γηπεδούχων για δεύτερο τέρμα και τελικά έφερε «τούμπα» το παιχνίδι. Με «όπλο» την κυνικότητά της. Στο 48', o Ρότζερς τσίμπησε υπέροχα την μπάλα από το γύρισμα του Μάλεν και ισοφάρισε σε 1-1. Ο ίδιος παίκτης με μία αριστοτεχνική εκτέλεση φάουλ στο 75' έβαλε μπροστά τη Βίλα, με το τελικό 1-2 να μην αλλάζει ως το τέλος. Αποτέλεσμα με το οποίο η Λιντς έμεινε για μόλις έναν βαθμό πάνω από την επικίνδυνη ζώνη.
Η βαθμολογία της Premier League
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.