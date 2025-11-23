Μεγάλη απόδραση για την Άστον Βίλα από την έδρα της Λιντς (1-2), νίκη με την οποία οι Villans σκαρφάλωσαν στην 4η θέση της Premier League.

Σημαντική βαθμολογική νίκη σημείωσε η Άστον Βίλα που πέρασε με ανατροπή από την έδρα της Λιντς επικρατώντας 2-1. Η ομάδα του Ουνάι Έμερι γύρισε την αναμέτρηση χάρη στα δύο τέρματα του Ρότζερς στο δεύτερο μέρος και αναρριχήθηκε στην τετράδα της Premier League.

Μόλις στο 8ο λεπτό, η Λιντς πήρε το προβάδισμα με το γκολ του Ενμετσά που εκμεταλλεύτηκε την αταξία στην άμυνα των φιλοξενούμενων. Η Άστον Βίλα άντεξε παρά την πίεση των γηπεδούχων για δεύτερο τέρμα και τελικά έφερε «τούμπα» το παιχνίδι. Με «όπλο» την κυνικότητά της. Στο 48', o Ρότζερς τσίμπησε υπέροχα την μπάλα από το γύρισμα του Μάλεν και ισοφάρισε σε 1-1. Ο ίδιος παίκτης με μία αριστοτεχνική εκτέλεση φάουλ στο 75' έβαλε μπροστά τη Βίλα, με το τελικό 1-2 να μην αλλάζει ως το τέλος. Αποτέλεσμα με το οποίο η Λιντς έμεινε για μόλις έναν βαθμό πάνω από την επικίνδυνη ζώνη.