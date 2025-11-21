Οι ομάδες της Premier League καταψήφισαν την πρόταση για το αυστηρό οικονομικό πλαφόν, όμως άναψαν το πράσινο φως για ένα νέο πλαίσιο κανονισμών.

Οι ομάδες της Premier League απέρριψαν το σχέδιο για την επιβολή ενός αυστηρού κανονισμού, ο οποίος θα συνέδεε τα επιτρεπόμενα έξοδα με τα έσοδα της τελευταίας ομάδας της βαθμολογίας του πρωταθλήματος. Παρ’ όλα αυτά, ενέκριναν μια σημαντική αναδιάρθρωση του οικονομικού πλαισίου, η οποία θα αντικαταστήσει τους υφιστάμενους κανονισμούς Κερδοφορίας και Βιωσιμότητας (PSR) από την επόμενη σεζόν.

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής (21/11), οι σύλλογοι απέρριψαν την πρόταση για το «anchoring», που προέβλεπε ότι καμία ομάδα δε θα μπορούσε να ξοδέψει πάνω από πέντε φορές τα χρήματα που λαμβάνει η ομάδα που τερματίζει τελευταία από τηλεοπτικά δικαιώματα και έπαθλα. Η πρόταση συγκέντρωσε μόλις επτά θετικές ψήφους, με δώδεκα αρνητικές και μία αποχή, αριθμός ανεπαρκής για την απαιτούμενη πλειοψηφία των 14 ψήφων.

Το μέτρο είχε ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, ακόμη και απειλές για νομικές κινήσεις από την Ένωση Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών.

BREAKING: Premier League clubs vote against anchoring in landmark meeting. 12 against, seven for. — Matt Lawton (@Lawton_Times) November 21, 2025

Παρά την απόρριψη του «anchoring», οι ομάδες της Λίγκας ενέκριναν δύο νέους μηχανισμούς οικονομικής ρύθμισης. Το Squad Cost Ratio και τους Systematic Resilience Rules. Το SCR πέρασε με πλειοψηφία, ενώ το SSR εγκρίθηκε ομόφωνα και θα τεθεί σε ισχύ από τη σεζόν 2026–27.

Με το SCR, τα κλαμπ θα μπορούν να δαπανούν έως το 85% των ποδοσφαιρικών τους εσόδων, συν το καθαρό κέρδος από τις μεταγραφές τους.

