Υπό έρευνα βρίσκεται ο πρώην ποδοσφαιρικός ατζέντης, Τζόναθαν Μπάρνετ, για κατηγορίες που αφορούν βιασμό, βασανιστήρια και εμπορία ανθρώπων.

Αποτροπιασμό είχε προκαλέσει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο η είδηση ότι ο πρώην ατζέντης, Τζόναθαν Μπάρνετ, ένας από τους πιο ισχυρούς στην ποδοσφαιρική κοινότητα, κατηγορήθηκε για βιασμό τον περασμένο Ιούλιο.

Ο Μπάρνετ, που μεταξύ άλλων υπήρξε ατζέντης του Γκάρεθ Μπέιλ κατά την μεταγραφή του στην Ρεάλ Μαδρίτης από την Τότεναμ το 2013, κατηγορήθηκε στην Καλιφόρνια για βιασμό, trafficking και βασανιστήρια. Η περίπτωση αφορά μία γυναίκα που υποστήριξε ότι βιάστηκε παρά την θέλησή της συνολικά 39 φορές. Μάλιστα, φέρεται ότι ο Μπάρνετ την βασάνιζε από το 2017 έως το 2023, ο ίδιος ωστόσο αρνείται κάθε κατηγορία.

Ο Μπάρνετ βρίσκεται υπό έρευνα και ενώ προσπαθεί να αποφύγει μία πιθανή καταδίκη σε δικαστήριο των ΗΠΑ, διώκεται πλέον και στο Ηνωμένο Βασίλειο με την Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου να ερευνά τον άλλοτε ατζέντη του Μπέιλ. Πέραν του Ουαλού πρώην ποδοσφαιριστή, ο Μπάρνετ έχει εκπροσωπήσει επίσης τους Τζακ Γκρίλις, Τζόρνταν Πίκφορντ και Άσλεϊ Κόουλ.