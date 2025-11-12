Αμορίμ: «Ίσως τελικά να μην ήμουν έτοιμος να αναλάβω τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ»

Ο Πορτογάλος τεχνικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρούμπεν Αμορίμ σε πρόσφατη συνέντευξη του, έκανε την αυτοκριτική του για τον τελευταίο έναν χρόνο που βρίσκεται στο πάγκο των «κόκκινων διαβόλων».

«Θα κάνω ό,τι μπορώ για να επαναφέρω τις καλές εποχές στους οπαδούς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ», ήταν τα πρώτα λόγια του Ρούμπεν Αμορίμ στην παρουσίασή του ως νέος προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πριν από ακριβώς ένα χρόνο, αφήνωντας πίσω του μια εξαιρετικά επιτυχημένη θητεία στο πάγκο της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, μιας ομάδας που «έσπασε» το δίπολο Μπενφίκα-Πόρτο στην Πορτογαλία. «Το όνειρό μου ήταν να φέρω περισσότερους τίτλους στην τροπαιοθήκη της Αλβαλάντε. Αλλά αυτό τώρα τελείωσε, γιατί ήρθα εδώ».

Η πρόκληση ήταν σίγουρα τεράστια και τα πράγματα στην αρχή δεν φαινόντουσαν καλά με τα αποτελέσματα της πρώτης του χρονιάς να αποδεικνύονται κάτι παραπάνω από τραγικά, καθώς η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατέγραψε τη χειρότερη της επίδοση της στη Premier League, τερματίζοντας στη 15η θέση με μέσο όρο έναν βαθμό ανά αγωνιστική, ρισκάροντας ολόκληρη τη σεζόν στο Europa League, στον τελικό του οποίου ηττήθηκε από τη Τότεναμ με 1-0.

«Σκέφτηκα ότι ίσως τελικά δεν ήμουν έτοιμος να γίνω προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ», παραδέχτηκε πρόσφατα σε μια συνέντευξη του στο «BBC». Ωστόσο, το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου έδειξε την πλήρη εμπιστοσύνη του στην οικοδόμηση ενός μακροπρόθεσμου έργου. «Ο Ρούμπεν χρειάζεται τρία χρόνια για να αποδείξει ότι είναι ένας σπουδαίος προπονητής. Το ποδόσφαιρο δεν είναι κάτι που συμβαίνει από τη μια μέρα στην άλλη», είχε δηλώσει ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Σερ Τζιμ Ράτκλιφ.

Η στήριξη της διοίκησης ανταποκρίθηκε και έμπρακτα, καθώς επενδύθηκαν γύρω στα 250 εκατομμύρια ευρώ για να χτιστεί μια ομάδα προσαρμοσμένη στις ανάγκες του πρωταθλήματος και ανταγωνιστική. «Πρέπει να κάνουμε μια κίνηση για να μειώσουμε τη διαφορά με τους αντιπάλους μας και να ενσταλάξουμε τον φόβο στην Ευρώπη», είχε σημειώσει ο Αμορίμ στην αρχή της χρονιάς.

Και η αλήθεια είναι πως μετά από ένα αρκετά ταραχώδες ξεκίνημα της σεζόν, με αποκορύφωμα τον αποκλεισμό από την Γκρίμσμπι (ομάδα τέταρτης κατηγορίας) στο Carabao Cup, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φαίνεται να έχει βρει τα πατήματα της, καθώς έφτασε στην διακοπή του Νοεμβρίου στην 8η θέση μόλις έναν βαθμό μακριά από τις θέσεις που οδηγούν στη League Phase του Champions League, ενώ τον Οκτώβριο πέτυχε για πρώτη φορά επί εποχής Αμορίμ τρεις συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα.

«Είμαι πραγματικά χαρούμενος. Αλλά η τιμή δεν είναι δική μου. Ανήκει στους παίκτες μου», παραδέχτηκε ο 40χρόνος τεχνικός αφότου επιλέχθηκε ως ο καλύτερος προπονητής της Premier League για τον Οκτώβριο, γιορτάζοντας την πρώτη του επέτειο στον πάγκο των «κόκκινων διαβόλων» με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.