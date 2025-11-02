Παρ'ότι έμεινε πίσω στο σκορ, η Γουέστ Χαμ πήρε σπουδαία νίκη - την πρώτη με τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο - με ανατροπή απέναντι στη Νιούκαστλ (3-1) και προσπέρασε την... πρώην του Πορτογάλου τεχνικού, Νότιγχαμ Φόρεστ.

«Φαρμακερή» ήταν η... πέμπτη απόπειρα του Νούνο Εσπίριτο Σάντο για τρίποντο με τη Γουέστ Χαμ, μετά από μια ισοπαλία και τρεις σερί ήττες. Η πρώτη νίκη του Πορτογάλου τεχνικού στον πάγκο των Hammers άργησε αλλά ήρθε και ήταν πολύτιμη. Αν και βρέθηκαν με την πλάτη στον τοίχο, οι Λονδρέζοι υπέταξαν με ανατροπή τη Νιούκαστλ (2-1) και πήραν μια μικρή ανάσα, αφού άφησαν την... πρώην του Νούνο, Νότιγχαμ Φόρεστ, στη 19η θέση της Premier League και ανέβηκαν στη 18η. Παραμένουν βέβαια στην επικίνδυνη ζώνη του πρωταθλήματος, στο -3 από την Μπέρνλι. Σταθερή στα πισωγυρίσματα η ομάδα του Χάου, που συνεχίζει στη 13η θέση.

Το παιχνίδι άρχισε με τον χειρότερο τρόπο για τους γηπεδούχους που μόλις στο 4' είδαν τον Μέρφι να δίνει στους Magpies το προβάδισμα μετά από αντεπίθεση που ξεκίνησε από δοκάρι του Μπόουεν. Η ομάδα του Νούνο ωστόσο βρήκε τον τρόπο να γυρίσει τούμπα τα πάντα. Στο 35' με μακρινό σουτ ο Πακετά έφερε το ματς στα ίσα και στην εκπνοή του πρώτου μέρους, μετά από γύρισμα του Γουάν-Μπισάκα, ο Μπότμαν άθελά του έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 2-1. Το τρίποντο της Γουέστ Χαμ κλείδωσε στο 90+8' από κοντά ο Σούτσεκ.