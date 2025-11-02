Το κλίμα στους «Σπερς» δεν είναι και το ιδανικότερο το τελευταίο διάστημα, με αποκορύφωμα την ήττα από την Τσέλσι (0-1, 1/11) που ανέδειξε ένα άσχημο περιστατικό μετά το φινάλε του ματς.

Παρότι βρίσκεται στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα, ύστερα από 10 αγωνιστικές στην Premier League, η Τότεναμ φαίνεται πως έχει σοβαρά θέματα στα αποδυτήριά της. Οι «Σπερς» ηττήθηκαν εντός στο ντέρμπι του Λονδίνου από την Τσέλσι (0-1) το βράδυ του Σαββάτου (1/11), σε ένα παιχνίδι όπου η εμφάνιση της ομάδας του Τόμας Φρανκ ήταν απογοητευτική.

Με μόλις 0.05 XGoals στα 90 λεπτά, οι «Πετεινοί» κατέγραψαν ιστορικό χαμηλό απειλής, από το 2012 (όταν και εισήλθε αυτή η μέτρηση) μέχρι και σήμερα. Ωστόσο, αυτό που... χτύπησε περισσότερο στον κόσμο και φυσικά έγινε viral στα social media, ήταν η αντίδραση δυο ποδοσφαιριστών, προς το πρόσωπο του προπονητή τους, μετά το φινάλε της αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα, οι Τζεντ Σπενς και Μίκι Φαν Ντε Βεν αγνόησαν επιδεικτικά τον Φρανκ, την ώρα που εκείνος ήθελε κάτι να τους πει, καθώς κατευθυνόταν στον αγωνιστικό χώρο για να χαιρετήσει παίκτες και αντιπάλους. Το περιστατικό καταγράφηκε και φυσικά ο 52χρονος τεχνικός ρωτήθηκε για αυτό, απαντώντας στους δημοσιογράφους πως αντιλαμβάνεται την απογοήτευση των ποδοσφαιριστών του.

«Οι παίκτες είναι φυσικά απογοητευμένοι. Τους αρέσει να τα πηγαίνουν καλά, να κερδίζουν, να αποδίδουν καλά, οπότε το καταλαβαίνω αυτό. Καταλαβαίνω γιατί κάνεις την ερώτηση, αλλά θα έλεγα ότι αυτό είναι ένα από τα μικρά ζητήματα. Ο Μίκι Φαν ντε Βεν και ο Τζεντ Σπενς κάνουν ό,τι μπορούν. Όλοι είναι απογοητευμένοι. Κάνουμε τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο. Δεν νομίζω ότι είναι μεγάλο πρόβλημα».