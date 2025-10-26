Έβερτον - Τότεναμ 0-3: Ανάκαμψη με τριάρα και ανάβαση στην τρίτη θέση
Δεν κράτησε για καιρό ο αρνητισμός στην Τότεναμ, καθώς μετά την ήττα της προηγούμενης αγωνιστικής από την Άστον Βίλα οι Spurs ανάκαμψαν με μεγάλο διπλό 3-0 στο «Hill Dickinson» της Έβερτον. Ο Φαν Ντε Φεν εξελίχθηκε στον μεγάλο πρωταγωνιστή των φιλοξενούμενων στο πρώτο ημίχρονο, καθώς με δυο γκολ στο 19΄και το 45΄+6΄κατάφερε να χτίσει τα θεμέλια για μια μεγάλη νίκη. Τη σφραγίδα του στον αγώνα τελικά πρόσθεσε και ο Σαρ στο 89΄για να διαμορφώσει το τελικό 3-0 για την Τότεναμ που επέστρεψε στις νίκες κι ανέβηκε στην τρίτη θέση της Premier League, με πέντε βαθμούς να την χωρίζουν από τη συμπολίτισσα και πρωτοπόρο Άρσεναλ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.