Με δύο γρήγορα γκολ, η Λιντς «καταβρόχθισε» τη Γουέστ Χαμ στο «Έλαντ Ρόουντ» (2-1) και... καταδίκασε την ομάδα του Νούνο Εσπίριτο Σάντο στη ζώνη του υποβιβασμού για ακόμα μια αγωνιστική.

Δεν... χαμπαριάζει στην επιστροφή της στην Premier League η Λιντς και ειδικά εντός έδρας. Οι Peacocks άφησαν πίσω τους τις δύο διαδοχικές ήττες από τις Τότεναμ και Μπέρνλι και χαμογέλασαν ξανά παίρνοντας μεγάλο τρίποντο.

Δεν άφησαν περιθώρια στη Γουέστ Χαμ και την «έπνιξαν» με την ορμή του «Έλαντ Ρόουντ» για να σκαρφαλώσουν στη 13η θέση της βαθμολογίας και να υποχρεώσουν την ομάδα Νούνο Εσπίριτο Σάντο στην τρίτη διαδοχική ήττα της. Έτσι, θα παραμείνει στη ζώνη του υποβιβασμού για ακόμη μια αγωνιστική.

Η Λιντς μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι, πήρε γρήγορα αέρα δύο τερμάτων με τους Άαρονσον (3') και Ρόντον (15') και μαζί και τον απόλυτο έλεγχο της κατάστασης. Το μόνο που μπόρεσαν να κάνουν οι Hammers ήταν να μειώσουν με τον Φερνάντες στο 90ο λεπτό.