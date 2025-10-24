Με πάτημα την επιστροφή της Μάντσεστερ Σίτι στη «μάχη» της κορυφής, ο Πεπ Γκουαρδιόλα υπογράμμισε ότι ο Τύπος κρίνει από πολύ νωρίς τις αξιώσεις μιας ομάδας στην Premier League, όπως συμβαίνει τη δεδομένη στιγμή με τη Λίβερπουλ.

Η Μάντσεστερ Σίτι μπορεί να ξεκίνησε κάπως νωθρά και διστακτικά τη φετινή σεζόν στην Premier League, όμως οι Citizens έχουν ανεβάσει την απόδοσή τους στις τελευταίες αγωνιστικές και πλέον βρίσκονται στην 2η θέση, πίσω από την Άρσεναλ.

Το κακό της ξεκίνημα αποτέλεσε αφορμή για τον Τύπο της Αγγλίας ώστε να βγάλουν εκτός συναγωνισμού για την «μάχη» του τίτλου την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα. Κάτι στο οποίο στάθηκε ο προπονητής των Citizens, με αφορμή την πρόσφατη κριτική που δέχεται το σύνολο του Άρνε Σλοτ έχοντας τέσσερις ήττες στα πέντε τελευταία παιχνίδια. Σύμφωνα με τον Γκουαρδιόλα, η Λίβερπουλ κάθε άλλο παρά... τελειωμένη είναι, ρίχνοντας τα ειρωνικά του βέλη προς τους... ειδήμονες του αγγλικού ποδοσφαίρου.

«Στα πρώτα δύο ή τρία παιχνίδια εμείς ήμασταν εκτός διεκδίκησης του τίτλου. Τώρα λένε ότι η Λίβερπουλ... τελείωσε! Σας λέω όμως ότι θα επιστρέψουν. Οι ειδικοί ή οι βετεράνοι πάντα ξέρουν τι θα συμβεί μετά από πέντε αγώνες. Εγώ δεν έχω αυτή την ικανότητα, πάντα περιμένω 10-15 ματς για να σχηματίσω μια εικόνα. Πιστεύω ότι η Λίβερπουλ και η Άρσεναλ είναι στη μάχη του τίτλου. Υπάρχουν κι άλλες ομάδες και ελπίζω να είμαστε κι εμείς μία από αυτές», σχολίασε ο Καταλανός τεχνικός.

Θυμίζουμε ότι στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, η Σίτι φιλοξενείται από την Άστον Βίλα (26/10), ενώ η Λίβερπουλ από την Μπρέντφορντ (25/10).