Αποκαλυπτικός Τονάλι: «Με τον τζόγο ρισκάρεις φιλίες, σχέσεις και τη δουλειά σου, το να κρύβεσαι πίσω από το πρόβλημα δεν είναι λύση»

Ο Σάντρο Τονάλι που τιμωρήθηκε πρόσφατα για παραβάσεις στοιχηματισμού, μίλησε για όλους και για όλα σε μαθητές του σχολείου στο Μπάρι.

Ο Σάντρο Τονάλι που βρίσκεται εκτός αγωνιστικής δράσης λόγω της τιμωρίας που του επιβλήθηκε για παράβαση κανόνων στοιχηματισμού, απέχει από τις υποχρεώσεις της Νιούκαστλ και βρίσκεται στην Ιταλία, όπου και μίλησε σε μαθητές σε σχολείο στο Μπάρι για τον τζόγο.

Ο 24χρονος μέσος τόνισε στους μαθητές πως με τον τζόγο ρισκάρει κανείς να χάσει σχέσεις, φιλίες αλλά και την ίδια του την εργασία όπως εκείνος και αποκάλυψε πως το να κρύβεσαι πίσω από το πρόβλημα δεν είναι ποτέ η λύση.

