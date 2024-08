Η Νιούκαστλ επιβεβαίωσε ότι ο μέσος, Σάντρο Τονάλι, θα επιστρέψει από τον αποκλεισμό του λόγω στοιχηματισμού στα τέλη του μήνα.

Ο Σάντρο Τονάλι επιστρέφει στη δράση!

Όπως ενημέρωσε η Νιούκαστλ ο μέσος θα επιστρέψει από τον αποκλεισμό του στα τέλη του μήνα.

Θυμίζουμε ότι ο Ιταλός είχε τιμωρηθεί με ποινή αποκλεισμού 10 μηνών, αφού κρίθηκε ένοχος για παραβίαση των κανονισμών της Serie A και της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας για τον στοιχηματισμό.

Οι Magpies όμως ανακοίνωσαν ότι ο διεθνής Ιταλός θα είναι διαθέσιμος από τις 28 Αυγούστου. Αυτό σημαίνει ότι ο Έντι Χάου θα μπορεί να τόν χρησιμοποιήσει για το παιχνίδι της Premier League την 1η Σεπτεμβρίου με την Τότεναμ.

🇮🇹 We can announce that Sandro Tonali will return to selection on Wednesday, 28 August following the conclusion of his ten-month ban from competitive football pic.twitter.com/M50U0fkwOQ