Οπαδός που άλλαξε το όνομά του σε… Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πέθανε καρδιακή προσβολή εξαιτίας της κακής πορείας του συλλόγου.

Ένας… απίθανος οπαδός που άλλαξε το όνομά του σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πέθανε από καρδιακή ανακοπή, με τη νύφη του να ισχυρίζεται ότι ο θάνατός του συνδέεται με τις κακές επιδόσεις του τα τελευταία χρόνια.

Ο Βούλγαρος Μαρίν Λεβίτζοφ, 62 ετών, ο οποίος είχε το έμβλημα του συλλόγου τατουάζ στο κεφάλι του, υπέστη καρδιακή ανακοπή την περασμένη εβδομάδα. Η νύφη του, Έλκα Τσάνκοβα, υποστήριξε ότι ο θάνατός του ίσως σχετίζεται με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ομάδα τα τελευταία χρόνια. «Για εκείνον, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν όλη του η ζωή», δήλωσε η Τσάνκοβα στη Sun. «Ήταν πολύ συναισθηματικός, και μετά από κάθε ήττα έπεφτε ψυχολογικά. Από τότε που η Γιουνάιτεντ άρχισε να παρακμάζει, άρχισε κι εκείνος να “σβήνει”. Είναι πιθανό αυτό να τον σκότωσε».

Ο Λεβίτζοφ, είχε γίνει γνωστός παγκοσμίως όταν άλλαξε επίσημα το όνομά του σε… Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μια ιδέα που του γεννήθηκε μετά το θρυλικό τρεμπλ του συλλόγου το 1999. Σε τοποθέτησή της προς τη «Sun», η ομάδα του Αμορίμ, εξέφρασε τη λύπη της για την είδηση του θανάτου του. «Αν ο Μάντσεστερ ζούσε, θα ήταν πανευτυχής που η αγαπημένη του ομάδα κέρδισε», πρόσθεσε η κ. Τσάνκοβα. Χρειάστηκαν 15 χρόνια νομικών αγώνων μέχρι να καταφέρει να πραγματοποιήσει την επιθυμία του να αλλάξει όνομα, καθώς αρχικά η αίτησή του είχε απορριφθεί για λόγους πνευματικών δικαιωμάτων.

Ο φίλαθλος των Reds είχε τατουάζ στις γάμπες του τα ονόματα των Φέρντιναντ, Ρούνεϊ και Μπέκαμ. Αν και αρχικά το «Γιουνάιτεντ» καταχωρήθηκε ως ψευδώνυμο, η Βουλγαρική Ορθόδοξη Εκκλησία, τον αναγνώρισε επίσημα με το όνομα… Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. «Τώρα τουλάχιστον ο Κύριος γνωρίζει το όνομα με το οποίο θα ήθελα να πεθάνω», είχε δηλώσει το 2014.

Ζούσε στο Σβίστοβ, μια μικρή πόλη δίπλα στον Δούναβη, και είχε κληρονομήσει την αγάπη του για τη Γιουνάιτεντ από τον πατέρα του. Παρότι έβγαζε μόλις 16 λίρες την ημέρα, κατάφερε να αποταμιεύσει αρκετά χρήματα για να επισκεφθεί το «Όλντ Τράφορντ».