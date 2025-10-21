Οι ελπίδες του ακούρευτου οπαδού της Γιουνάιτεντ έχουν αναπτερωθεί, ποια είναι όμως τα τρία παιχνίδια που θα πρέπει να κερδίσουν οι Κόκκινοι Διάβολοι ώστε να αποχωριστεί το λουκ που τον έκανε viral;

Ο Ρούμπεν Αμορίμ και οι παίκτες του πήραν το «διπλό» στην έδρα της Λίβερπουλ (1-2) και πλέον τρέχουν ένα... σερί δύο συνεχόμενων νικών στην Premier League.

Κανείς δε χάρηκε περισσότερο για αυτό το αποτέλεσμα από τον Φρανκ Ίλετ, τον πασίγνωστο φίλαθλο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που έχει υποσχεθεί να μην κουρευτεί έως ότου η ομάδα του κάνει τρεις συνεχόμενες νίκες. Μέχρι να κλείσει ραντεβού στο κομμωτήριο, όμως, θα πρέπει ο Ίβηρας τεχνικός να βρει λύσεις σε ακόμα τρία παιχνίδια.

Το ερχόμενο Σάββατο, οι Κόκκινοι Διάβολοι θα τεθούν αντιμέτωποι με την Μπράιτον στην 9η αγωνιστική (25/10), ενώ στην αμέσως επόμενη αγωνιστική θα παίξουν με τη Νότιγχαμ Φόρεστ στο «Σίτι Γκράουντ» (1/11). Τέλος, στις 8/11 θα πρέπει να κερδίσουν και την Τότεναμ εκτός έδρας.