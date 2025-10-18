Φερνάντες: «Ο Αμορίμ μπορεί να βοηθήσει τη Γιουνάιτεντ να επιστρέψει εκεί που ανήκει»

Ο Μπρούνο Φερνάντες μίλησε ενόψει του ματς με τη Λίβερπουλ (19/10, 18:30), όπου τόνισε ότι ο Ρούμπεν Αμορίμ έχει την πλήρη στήριξη των παικτών για να οδηγήσει τη Γιουνάιτεντ ξανά στην κορυφή.

Ο αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μπρούνο Φερνάντες, δήλωσε στο «Sky Sports» ότι όλοι στην ομάδα βρίσκονται στο ίδιο μήκος κύματος με τον συνιδιοκτήτη του συλλόγου, Σερ Τζιμ Ράτκλιφ, για να μείνει στο τιμόνι ο Ρούμπεν Αμορίμ.

Ο Πορτογάλος μέσος τόνισε πως η Γιουνάιτεντ χρειάζεται σταθερότητα, μετά από μια σεζόν γεμάτη διακυμάνσεις, και πιστεύει ότι ο Αμορίμ είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να οδηγήσει την ομάδα ξανά στην κορυφή:«Πιστεύω πως ο σύλλογος χρειάζεται σταθερότητα. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλει να περάσει και ο Σερ Τζιμ. Καμιά φορά πρέπει να βλέπεις τη μεγάλη εικόνα. Ως παίκτες πιστεύουμε ότι ο προπονητής μπορεί να βοηθήσει τη Γιουνάιτεντ να επιστρέψει εκεί που ανήκει».

Ακόμη ο Φερνάντες πρόσθεσε :«Αν ο Σερ Τζιμ βλέπει τα πράγματα όπως κι εμείς, δίνει μεγαλύτερη δύναμη στο να έχουμε όλοι την ίδια κατεύθυνση».

Η νίκη επί της Σάντερλαντ πριν τη διακοπή (2-0) ανέβασε τη διάθεση στο «Όλντ Τράφορντ», αλλά ακόμα και με τη στήριξη του Ράτκλιφ , ο Αμορίμ ξέρει πως η πίεση είναι συνεχής.

Τέλος ο αρχηγός των Red Devils δεν έκρυψε την πραγματικότητα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: «Κάθε προπονητής εδώ είναι ένα παιχνίδι μακριά από την κρίση. Αν κερδίσεις, φαίνεται πως θα πάρεις το πρωτάθλημα. Αν χάσεις, είναι σαν να πέφτει σκοτάδι πάνω στον σύλλογο. Πρέπει να ξέρουμε τι θέλουμε να πετύχουμε μακροπρόθεσμα και τι για το επόμενο παιχνίδι. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος για κάθε παίκτη, γιατί σε αυτόν τον σύλλογο όλοι οι προπονητές βρίσκονται υπό πίεση όταν έρχεται ένα κακό αποτέλεσμα. Ο Αμορίμ δεν αποτελεί εξαίρεση. Αλλά είναι προετοιμασμένος και ξέρει το μέγεθος της πρόκλησης».