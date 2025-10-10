Ο Αρμένιος μεσοεπιθετικός της Ίντερ, Χένρικ Μικιταριάν, αναφέρει στη βιογραφία του ένα περιστατικό με τον Ζοσέ Μουρίνιο, που είχε ως αποτέλεσμα ο Πορτογάλος να του ζητάει επίμονα να αποχωρήσει από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Οι σχέσεις του Ζοσέ Μουρίνιο με τους εκάστοτε ποδοσφαιριστές που είχε στους συλλόγους όπου βρέθηκε κατά την διάρκεια της σπουδαίας καριέρας του, αποτελούν συνεχώς αντικείμενο συζήτησης, με την ένταση να είναι εκείνη που κυριαρχεί.

Εξαίρεση δεν θα μπορούσε να αποτελέσει και η περίπτωση του Χένρικ Μικιταριάν. Ο άσος της Ίντερ βρέθηκε υπό τις οδηγίες του Special One στον καιρό του στο Μάντσεστερ, και οι δυο τους όχι απλώς δεν τα πήγαιναν καλά, αλλά έφτασαν σε σημείο να μην μιλιούνται!

Ο Αρμένιος είχε...κουραστεί από την «σκληρή» κριτική του Μουρίνιο, και, μια ημέρα κατά τη διάρκεια κουβέντας τους, τον αποκάλεσε μαλ....α. Τότε, ο Πορτογάλος απάντησε πως δεν θέλει να τον ξαναδεί μπροστά του, με τους δυο άνδρες να μην ανταλλάσσουν κουβέντα στις προπονήσεις.

Ωστόσο, όπως αποκάλυψε ο Μικιταριάν, ο Μουρίνιο κάθε βράδυ του έστελνε το ίδιο μήνυμα «Φύγε για να πάρω τον Αλέξις (σ.σ. Σάντσες)». Η απάντηση του Αρμένιου ήταν επίσης copy paste «Αν φύγω, πρέπει να βρω τη σωστή ομάδα, αλλιώς θα περιμένω μέχρι το καλοκαίρι».

Αργότερα, ο Special One προσέθεσε και το «Σε παρακαλώ» στο συγκεκριμένο μήνυμα, ενώ ο Μικιταριάν του απαντούσε πως θα πρέπει να μιλήσει με τον τότε μανατζέρ του, Μίνο Ραίόλα. Εν τέλει, η λύση βρέθηκε και ο Μικιταριάν έγινε μέρος του deal με την Άρσεναλ, με τον Αλέξις Σάντσες να φοράει τη φανέλα της Γιουνάιτεντ.