Ο Χάβι Γκράθια επέστρεψε στους πάγκους για την Γουότφορντ, με το όνομα του Ισπανού όμως να πέρασε από το μυαλό... δύο ομάδων της Super League!

Ο Χάβι Γκράθια είναι ένας προπονητής που έχει αφήσει το δικό του στίγμα στην Ελλάδα και σαφώς το όνομά του κάνει... κλικ σε πολλές ομάδες από τη Super League.

Ο Ισπανός κόουτς, επιστρέφει στους πάγκους και στη Γουότφορντ στον πάγκο της οποίας έχει κάτσει 66 φορές από το 2018 μέχρι το 2019.

Στη συνέχεια πήγε σε Βαλένθια, Αλ Σαντ, Λιτς, μέχρι που έπρεπε να μείνει εκτός για ένα διάστημα λόγω μιας επέμβασης.

Ο Άρης, λοιπόν, ήταν η πρώτη ελληνική ομάδα που ασχολήθηκε με την περίπτωσή του φέτος. Ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, Ρούμπεν Ρέγιες, έριξε το όνομά του στο τραπέζι μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό από την Αράζ.

Ωστόσο, προκρίθηκε η λύση του Μανόλο Χιμένεθ και μ' αυτόν πορεύεται πλέον η ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Η δεύτερη ομάδα, η οποία δεδομένα είχε αρχικά στα χαρτιά της τον Μανόλο Χιμένεθ είναι ο Αστέρας Τρίπολης. Οι δύο πλευρές μάλιστα ήρθαν και σε επικοινωνία, αλλά δεν μπόρεσαν να υπάρξουν γέφυρες ώστε να επιτευχθεί η συνεργασία τους. Στη συνέχεια, οι Αρκάδες, οι οποίοι έψαχναν για λύση που γνωρίζει την ελληνική πραγματικότητα στράφηκαν στον άλλοτε κόουτς του Ατρόμητου Σάσα Ίλιτς και εν τέλει έδωσαν τα χέρια με τον Κρις Κόουλμαν.