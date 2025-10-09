Η Γουότφορντ ανακοίνωσε την πρόσληψη του Χάβι Γκράθια ως αντικαταστάτη του Πάουλο Πετσολάνο και εξακολουθεί να μην τα... πηγαίνει και πολύ καλά με την υπομονή.

Άλλοτε στην Premier League, άλλοτε στην Championship, η σταθερά για τη Γουότφορντ είναι μια: Η αδυναμία της να δείξει την παραμικρή υπομονή με τους προπονητές.

ℹ️ Watford FC are delighted to confirm the return of Javi Gracia as Head Coach after deciding to part ways with Paulo Pezzolano and his backroom staff, whom we thank sincerely for their efforts and commitment during their time in charge.



— Watford Football Club (@WatfordFC) October 8, 2025

Και το απέδειξε ξανά, δείχνοντας την πόρτα της εξόδου στον Πάουλο Πετσολάνο μετά από μόλις δέκα παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις. Σε εννέα αγωνιστικές της Championship, ο Ουρουγουανός μάζεψε 12 βαθμούς, επίδοση που δεν συμβάδιζε με τις φιλοδοξίες του συλλόγου για άνοδο στην Premier League. Έτσι, με... συνοπτικές διαδικασίες απομακρύνθηκε και, όπως γνωστοποίησε το club σε κοινή (!) ανακοίνωση απόλυσης-πρόσληψης, τη θέση του πήρε ο Χάβι Γκράθια, που θα καθίσει για δεύτερη φορά στον πάγκο της ομάδας.

Το αξιοσημείωτο πάντως, είναι πως ο Ισπανός άλλοτε προπονητής της Κέρκυρας θα αποτελέσει την 23η αλλαγή προπονητή του συλλόγου τα τελευταία 12 χρόνια (!), από όταν δηλαδή την ανέλαβε η οικογένεια Πότσο. Η ιταλική ιδιοκτησία (που έχει στο γκρουπ της και την Ουντινέζε) δεν φημίζεται για την ανοχή της και γράφει ιστορία, αλλάζοντας τους προπονητές σαν τα πουκάμισα με άρωμα... Superleague. Ή και χειρότερα για την ακρίβεια. Η «σουπερλιγκάτη» εσάνς πάντως, είναι παρούσα στην ηλεκτρική καρέκλα της Γουότφορντ ούτως ή άλλως, αφού αρκετά γνώριμα στην Ελλάδα ονόματα έχουν περάσει από αυτή.

Ο λόγος, εκτός από τον Γκράθια, και για τους Όσκαρ Γκαρσία, Μάρκο Σίλβα, Βλάντιμιρ Ίβιτς και Κλαούντιο Ρανιέρι.