Στην κόκκινη πλευρά του Μάντσεστερ ακόμη κατηγορούν ως... στημένη την ΚΠΡ για την τεράστια ανατροπή που υπέστη από την Πρωταθλήτρια Σίτι. Ο Τζιμπρίλ Σισέ πάντως δεν μάσησε τα λόγια του κατά του Γουέιν Ρούνεϊ.

Κάτι η απίθανη ανατροπή (3-2) στα τελευταία λεπτά, που οδήγησε στο περίφημο γκολ του Αγουέρο και χάρισε το Πρωτάθλημα Αγγλίας στη Μάντσεστερ Σίτι. Κάτι οι πανηγυρισμοί του Τζιμπρίλ Σισέ με τον Σαμίρ Νασρί στο τέλος του ματς. Η... ρετσινιά έμεινε στον Γάλλο και την ΚΠΡ, που μέχρι σήμερα κατηγορείται ότι «έκατσε κι έχασε», δίνοντας την κούπα της Premier League στους Citizens και στερώντας τη από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που ήθελε απλά μια ισοπαλία για να στεφθεί η ίδια Πρωταθλήτρια.

Djibril Cisse celebrating with Samir Nasri after Manchester City won the 2011/12 Premier League title will never get old 😭😂 pic.twitter.com/OVuBMJyyWg — Stan Sport Football (@StanSportFC) May 13, 2023

Ο Γουέιν Ρούνεϊ, εκ των ηγετών των Κόκκινων Διαβόλων τότε, μάλιστα, δεν δίστασε να σχολιάσει τη στάση των παικτών των Λονδρέζων. «Ήταν περίεργο. Η Σίτι έβαλε το δεύτερο γκολ και η ΚΠΡ απλά τής πέταξε ξανά την μπάλα μετά τη σέντρα. Ο Σισέ πανηγύριζε με τους παίκτες της μετά. Δεν μου κάθεται καλά», είπε ο Ρούνεϊ.

Ο Γάλλος πρώην στράικερ του Παναθηναϊκού πάντως, δεν... μάσησε τα λόγια του και ξέσπασε κατά του Άγγλου legend σε συνέντευξή του στο FourFourTwo.

«Απλώς πανηγύρισα με τον Νασρί, τον φίλο μου εδώ και 15 χρόνια. Δεν με ένοιαζε η Μάντσεστερ Σίτι, απλώς ήμουν χαρούμενος για εκείνον, επειδή κατέκτησε το πρωτάθλημα, και για εμάς, επειδή εξασφαλίσαμε την παραμονή. Δεν θα ανεχτώ άλλο αυτές τις κατηγορίες. Αν θέλαμε να χάσουμε, θα τους αφήναμε να μας νικήσουν με 4-0 ή 5-0, αλλά δεν το κάναμε. Γιατί να το αφήσουμε να κριθεί στο τελευταίο λεπτό; Παλέψαμε σκληρά. Δεν ήταν δικό μας λάθος που η Γιουνάιτεντ έχανε βαθμούς όλη τη σεζόν», είπε χαρακτηριστικά ο Σισέ, απαντώντας στον Ρούνεϊ.