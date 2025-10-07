Μπάγερν Μονάχου: Ξεκίνησε συζητήσεις για Γκουέχι, από... κοντά και Ρεάλ, Μπαρτσελόνα
Πριν από περίπου 1,5 μήνα έγινε ολόκληρο σίριαλ η πιθανή μετακίνησή του στη Λίβερπουλ. Ωστόσο, και παρά τη συμφωνία τόσο του ίδιου όσο και της Κρίσταλ Πάλας με τους πρωταθλητές Αγγλίας, το deal χάλασε τα τελευταία λεπτά των μεταγραφών.
Πλέον, ο Μαρκ Γκουέχι περιμένει το... επόμενο καλοκαίρι, ούτως ώστε να κάνει αυτό που λέμε «τη μεγάλη μεταγραφή», να ανέβει επίπεδο, εξαργυρώνοντας τις εξαιρετικές εμφανίσεις του με την ομάδα του Όλιβερ Γκλάσνερ.
Ωστόσο, όπως προκύπτει από τα ρεπορτάζ, οι «Reds» δεν θα... παίξουν μόνοι τους για την υπογραφή του 25χρονου στόπερ. Αυτό διότι κορυφαίοι σύλλογοι της Ευρώπης φέρεται να έχουν μπει στην κούρσα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, τόσο η Μπάγερν Μονάχου, όσο και οι δυο μεγάλοι της Ισπανίας, Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης, ενδιαφέρονται «ζεστά» για τον Άγγλο.
Σημειώνει δε ότι οι Βαυαροί ήδη έχουν κάνει τις πρώτες επαφές με τους εκπροσώπους του παίκτη.
🚨🆕 FC Bayern are already looking concretely at Marc #Guéhi. Max Eberl is a big admirer, and initial talks with the player’s representatives have already taken place.
Bayern are interested in a free transfer in 2026, but that depends on what happens with Upamecano/Kim.
⚠️… pic.twitter.com/0IdTAxY1Vf— Florian Plettenberg (@Plettigoal) October 6, 2025
Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν πως το επόμενο θερινό μεταγραφικό παράθυρο θα έχει... ζουμί, με τον Γκουέχι μάλιστα να μένει ελεύθερος!
