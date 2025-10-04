Έκαναν τη δουλειά τους χωρίς... περιπέτειες και καρδιοχτύπια η Άρσεναλ και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που αμφότερες με σκορ 2-0 επέβαλαν την ισχύ τους απέναντι σε Γουέστ Χαμ και Σάντερλαντ αντίστοιχα.

Η Άρσεναλ ήθελε και χρειαζόταν τη νίκη απέναντι στην συμπολίτισσα Γουέστ Χαμ για να πατήσει -έστω και προσωρινά- στην κορυφή της Premier League. Και το κατάφερε, αφού χωρίς να αντιμετωπίσει ιδιαίτερο πρόβλημα επικράτησε 2-0 στο «Έμιρεϊτς», στο 300ό παιχνίδι του Μικέλ Αρτέτα στον πάγκο. Οι Gunners έφτασαν τους 16 βαθμούς και στο +1 από τη Λίβερπουλ που αντιμετωπίζει αργότερα (4/10, 19:30) την Τσέλσι. Πύρρειος ωστόσο η νίκη για την Άρσεναλ που είδε τους Όντεγκααρντ και Ράις να βγαίνουν αναγκαστικά από το ματς. Βασικός για τα Σφυριά ο Ντίνος Μαυροπάνος.

Το πρώτο «καμπανάκι» στην άμυνα της Γουέστ Χαμ ήχησε στο 13' όταν η Άρσεναλ είχε διπλή χαμένη ευκαιρία. Ο Γιόκερες σε πρώτο χρόνο δεν μπόρεσε να βρει καλά την μπάλα και στη συνέχεια της φάσης ο Έζε πήρε το «ριμπάουντ» στέλνοντάς την ψηλά άουτ. Η λίστα των τραυματιών της Άρσεναλ μεγάλωσε στο 29' με τον Όντεγκααρντ να αποχωρεί από το παιχνίδι λόγω προβλήματος στο αριστερό του γόνατο. Η αμυντική λειτουργία της Γουέστ Χαμ λειτούργησε άψογα μέχρι το 38ο λεπτό, όταν η Άρσεναλ βρήκε τον τρόπο να παραβιάσει την εστία του Αρεολά. Ο Θουμπιμέντι έκανε την κάθετη στην περιοχή, ο Έζε είδε τον Αρεολά να αποκρούει το σουτ του, αλλά ο Ράις ήταν εκεί για να μαζέψει το... σκουπίδι και να βάλει μπροστά τους Gunners. Στις καθυστερήσεις του α' μέρους, ο Καλαφιόρι σημάδεψε το κάθετο δοκάρι της Γουέστ Χαμ.

Στο δεύτερο μέρος, η Άρσεναλ πολιορκούσε από νωρίς την εστία του Αρεολά, καθώς η Γουέστ Χαμ αδυνατούσε να γίνει απειλητική. Η νίκη στην ουσία «κλείδωσε» στο 67', όταν οι Gunners κέρδισαν πέναλτι με τον Τίμπερ. Ο Σάκα ανέλαβε την εκτέλεση, ευστόχησε και έκανε το 2-0 στην 200ή του εμφάνιση σε επίπεδο Premier League. Στο 79', ο Ράις αποχώρησε με πρόβλημα στη μέση, ενώ κατά τ' άλλα το ματς δεν είχε να προσφέρει κάτι ιδιαίτερο με την Άρσεναλ να φτάνει σε μία εύκολη νίκη.

Άρσεναλ (Μικέλ Αρτέτα): Ράγια, Τίμπερ, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Καλαφιόρι (75' Λιούις-Σκέλι), Ράις (79' Μερίνο), Όντεγκααρντ (30' Θουμπιμέντι), Έζε (79' Μαρτινέλι), Σάκα, Τροσάρ (75' Νουανέρι), Γιόκερες

Γουέστ Χαμ (Νούνο Εσπιρίτο Σάντο): Αρεολά, Γουάν-Μπισάκα (79' Γουόκερ-Πίτερς), Μαυροπάνος, Κίλμαν, Ντιούφ, Μαγκασά (60' Mάρσαλ), Μπόουεν, Φερνάντες, Πακετά, Σάμερβιλ, Φίλκρουγκ (61' Ποτς)

Δεν είναι... ιός, άνετο τρίποντο η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Έγινε κι αυτό. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πανηγύρισε νίκη δίχως να χρειαστεί να... ιδρώσει. Οι Κόκκινοι Διάβολοι, πραγματοποιώντας εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο, υπέταξαν τη Σάντερλαντ στο «Ολντ Τράφορντ» χωρίς περιπέτειες (2-0) και ανέβηκαν στην 8η θέση της Premier League, στο -1 από την αντίπαλό τους.

Οι Black Cats μπήκαν με ορμή στο παιχνίδι, αλλά γρήγορα ο τσαμπουκάς τους κόπηκε, μιας και η ομάδα του Αμορίμ προηγήθηκε στην πρώτη της ευκαιρία. Μόλις στο 8' ο Μπουμό γέμισε για τον Μάουντ και αυτός με όμορφο τελείωμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Η Γιουνάιτεντ πήρε τα ηνία του ματς, ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της μετά το γκολ και φλέρταρε σε αρκετές περιπτώσεις με το δεύτερο, υποχρεώνοντας τον Ροφς σε εντυπωσιακές επεμβάσεις στα σουτ του Ντιαλό και του Μπουμό, αλλά και στο εντυπωσιακό πλασέ του Μπρούνο Φερνάντες όπου είχε και τη βοήθεια του δοκαριού.

Εν τέλει, το ζητούμενο ήρθε από τα πόδια του Σέσκο, που στο 31' από κοντά διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του και σκόραρε για δεύτερο σερί ματς. Η Γιουνάιτεντ ήλεγξε τον ρυθμό στη συνέχεια, είχε και τον Λαμένς σε καλή μέρα, προστάτευσε το προβάδισμά της και απορροφώντας την πίεση της Σάντερλαντ, που αναπόφευκτα αυξήθηκε, πήρε το σημαντικότατο τρίποντο.