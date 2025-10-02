Εκτός δράσης για περίπου ενάμιση μήνα θα αναγκαστεί να μείνει ο Άλισον Μπέκερ, που τραυματίστηκε στον αγώνα της Λίβερπουλ απέναντι στη Γαλατάσαραϊ.

Δεν πήγε και πολύ καλά αυτό. Η Λίβερπουλ έφυγε από την Κωνσταντινούπολη με την ήττα από τη Γαλατάσαραϊ αλλά και με ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Ο λόγος για τον Άλισον Μπέκερ, ο οποίος έγινε αλλαγή στα μέσα του δευτέρου ημιχρόνου.

Όπως μετέδωσε το Athletic, ο Βραζιλιάνος γκολκίπερ τραυματίστηκε στον δικέφαλο και θα αναγκαστεί να μείνει μακριά από τα γήπεδα για περίπου έξι εβδομάδες. Θα χάσει φυσικά τα παιχνίδια της Σελεσάο στην επερχόμενη διακοπή αλλά και μια σειρά κρίσιμων αγώνων με τη Λίβερπουλ.

Αν επιβεβαιωθεί το διάστημα της απουσίας του, ο Άλισον δεν θα δώσει το «παρών» στα παιχνίδια απέναντι σε Τσέλσι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άιντραχτ, Μπρέντφορντ, Κρίσταλ Πάλας, Άστον Βίλα, Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Σίτι. Βέβαια, οι Reds έχουν μια πολύ αξιόπιστη λύση αντικατάστασης στα χέρια του Γκιόργκι Μαμαρντασβίλι, που θα πάρει τη θέση του ανάμεσα στα δοκάρια.



