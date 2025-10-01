Ένα περίεργο σκηνικό έλαβε χώρα στο γήπεδο της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ όταν στην ανάπαυλα του ημιχρόνου ο προπονητής των γηπεδούχων αποβλήθηκε επειδή κλώτσησε κατά λάθος τη μπάλα σε οπαδό της ομάδας του.

Τα πράγματα στη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ πάνε τον τελευταίο καιρό από το κακό στο χειρότερο. Τη περσινή σεζόν έχασε την άνοδο στη Premier League από τη Σάντερλαντ στον τελικό του «Γουέμπλει» με ανατροπή στις καθυστερήσεις.

Φέτος, η ομάδα τα πάει ακόμη χειρότερα έχοντας μία νίκη και επτά ήττες στα οχτώ πρώτα παιχνίδια της Championship, και κατέχοντας τη 24η θέση στο πίνακα της βαθμολογίας. Εχθές το βράδυ (30/09) η Σέφιλντ υποδέχτηκε τη Σάουθαμπτον, στο εντός έδρας ντεμπόυτο του νέου της προπονητή Κρις Γουάιλντερ.

Η Σέφιλντ προηγήθηκε στο 28' με γκολ του Ταϊρίς Κάμπελ και πήγε στα αποδυτήρια έχοντας το προβάδισμα. Όμως ο Γουάιλντερ ήταν φανερά εκνευρισμένος, επειδή η ομάδα του στο πρώτο ημίχρονο είχε πολλές ευκαιρίες να διευρύνει το σκορ και δεν το έκανε

Έτσι, καθώς πήγαινε προς τα αποδυτήρια στη λήξη του πρώτου μέρους αποφάσισε να εκτονωθεί και κλώτσησε τη μπάλα προς τις κερκίδες, χτυπώντας όμως κατά λάθος έναν φίλαθλο της ομάδας του.

Όταν το αντιλήθφηκε πήγε αμέσως προς το μέρος του φιλάθλου για να ελέγξει αν είναι καλά και να του απολογηθεί. Ωστόσο, κατά την επιστροφή του στον αγωνιστικό χώρο ο 58χρόνος πρώην τεχνικός της Γουότφορντ αντίκρισε την κόκκινη κάρτα και έτσι παρακολούθησε το δεύτερο μισό του αγώνα από τις εξέδρες.

Για την ιστορία η Σαουθάμπτον με δύο γκολ του Ρος Στιούαρτ στο 51' και το 58' κατάφερε και γύρισε το ματς επικρατώντας της Σέφιλντ με 2-1.