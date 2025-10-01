Ποιοι απ' αυτούς που είναι στο ρόστερ του Ολυμπιακού έχουν αντιμετωπίσει την Άρσεναλ και τι έχουν κάνει; Το παρελθόν

Η Άρσεναλ δεν είναι άγνωστη για τον Ολυμπιακό. Το αντίθετο μάλιστα.

Οι ερυθρόλευκοι, ως οργανισμός, ξέρουν πολύ καλά το Λονδίνο και το Emirates. Και έχουν περάσει πολύ καλά εκεί. Αυτά, όμως, ανήκουν στο παρελθόν. Κι ο Μεντιλίμπαρ με τους παίκτες του ζουν σ' αυτό. Στο παρόν.

Οι 12 αναμετρήσεις του παρελθόντος έχουν μοιρασμένα χαμόγελα, διότι οι νταμπλούχοι Ελλάδας έχουν 6 νίκες κι άλλες τόσες οι κανονιέρηδες.

Εκεί, οι Πειραιώτες, μέσα στο Emirates, έζησαν το βράδυ της 27ης Φεβρουαρίου του 2020 τη μεγάλη νίκη - πρόκριση επί της Αρσεναλ με τη μαγική ασίστ του Μασούρα στον Ελ Καμπί!

Σας γράψαμε για τα αξημέρωτα βράδια του Λονδίνου, ενώ οι Ελ Αραμπί, Ομάρ Ελαμπντελαουί και Λάζαρ Ραντζέλοβιτς θυμήθηκαν στο Gazzetta τα όσα μαγικά έζησαν σ' αυτό το γήπεδο.

Τώρα, τι γίνεται τώρα; Από τους παίκτες που λογικά θα δούμε απόψε το βράδυ στον αγωνιστικό χώρο του Emirates, μόνο τρεις έχουν αντιμετωπίσει την ομάδα που λέγεται Άρσεναλ.

Ποντένσε: Να ζήσει ξανά ό,τι και με τη Γουλβς στο Emirates

Ο Ντάνιελ Ποντένσε είναι, δίχως αμφιβολία, ο παίκτης ο οποίος έχει αντιμετωπίσει περισσότερο από κάθε άλλο ερυθρόλευκο την Αρσεναλ. Συγκεκριμένα, σε 6 ματς μετράει 2 νίκες και 4 ήττες, ενώ έχει σκοράρει και μία φορά. Και οι 6 ήταν με την Γουλβς, ενώ το γκολ του ήταν στο 1-2 τη σεζόν 2020-21 μέσα στο Emirates.

Ο Ταρέμι έχει αντιμετωπίσει την Άρσεναλ 2 φορές. Τη μία ήταν στη φάση των 16 του Champions League όπου η Πόρτο ηττήθηκε 4-2 στο Λονδίνο στη διαδικασία των πέναλτι κι αποκλείστηκε μετά το 1-0 της Πορτογαλίας.

Ο Παναγιώτης Ρέτσος, έχει αντιμετωπίσει την Κ19 της Αρσεναλ, όταν ήταν ακόμα στα τμήματα υποδομής του Ολυμπιακού έχοντας 1 νίκη και 1 ήττα.

Τι σκέφτεται για απόψε ο Μεντιλίμπαρ

Πιστός στο 4-2-3-1 του, αναμένεται να είναι και απόψε ο Βάσκος τεχνικός.

Ο Τζολάκης φυσικά θα είναι στο τέρμα και στην άμυνα από τα αριστερά προς τα δεξιά θα είναι οι Ορτέγα, Ρέτσος, Πιρόλα και Κοστίνια.

Το δίδυμο στον άξονα λογικά θα είναι οι Έσε και Μουζακίτης και πίσω από τον Ελ Καμπί θα είναι ο Τσικίνιο με τους Ποντένσε και Ζέλσον να είναι στα άκρα.