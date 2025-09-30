Η συνύπαρξη του Ούγκο Εκιτικέ και του Αλεξάντερ Ίσακ στην επίθεση της Λίβερπουλ δημιούργησε προβληματισμό, όμως ο Γάλλος στράικερ ξεκαθάρισε πως δεν έχει κανένα πρόβλημα με τον Σουηδό συμπαίκτη του.

Η Λίβερπουλ το καλοκαίρι ξόδεψε περίπου 250 εκατομμύρια ευρώ για δύο ελίτ σέντερ φορ. Η διπλή μεταγραφή του Ούγκο Εκιτικέ και του Αλεξάντερ Ίσακ προβλημάτισε πολλούς παρατηρητές, όμως φαίνεται πως τόσο ο Άρνε Σλοτ, όσο και οι δύο στράικερ νιώθουν πολύ καλά με τη συγκεκριμένη συνθήκη στους Reds.

Ο Εκιτικέ μάλιστα δεν δίστασε να μιλήσει δημόσια για τη συνύπαρξή του με τον Ίσακ, τονίζοντας πως είναι πολύ χαρούμενος που είναι συμπαίκτες.

«Παίζουμε σε έναν πολύ μεγάλο σύλλογο και δεν μπορώ να φανταστώ καμία ομάδα αυτού του μεγέθους να έχει μόνο έναν επιθετικό στο ρόστερ της. Είναι καλό που ο Άλεξ είναι εδώ. Είμαι μικρός, έχω ακόμα πολλά πράγματα να βελτιώσω και να μάθω. Ο προπονητής θα αποφασίσεις ποιος από εμάς θα παίζει. Μπορώ να σταθώ και σε σχήμα με δύο φορ, μπορώ και μόνος μου. Μπορώ να κάνω πολλά πράγματα. Αν χρειαστεί να παίξουμε μαζί, μπορώ να το κάνω», είπε ο Εκιτικέ, εξηγώντας γιατί και αυτός είναι χαρούμενος με την παρουσία του Ίσακ στο ρόστερ της Λίβερπουλ.