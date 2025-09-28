Σαλάχ: Μέτρησε γκολ που έκανε χέρι, αλλά η Premier League δικαιολόγησε γιατί δεν το ακύρωσε
Η Λίβερπουλ υπέστη το απόγευμα του Σαββάτου (27/09) τη πρώτη της ήττα για φέτος στη Premier League από τη Κρίσταλ Πάλας με 2-1. Παρά το γεγονός ότι ο Κιέζα ισοφάρισε στο 87', οι Λόνδρέζοι με γκολ του Ενκέτια στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων πήραν τη νίκη.
Μέτα το τέλος του αγώνα υπήρξαν εντόνες διαματυρίες από πλευράς γηπεδούχων, καθώς παρά το γεγονός ότι πήραν το πολύτιμο τρίποντο στο τέλος, η απόφαση του VAR στο γκολ του Ιταλού, λίγο έλειψε να τους στερήσει τη νίκη.
Συγκεκριμένα πριν από το γκολ του Κιέζα είχε προηγηθεί ξεκάθαρο χέρι από τον Μοχάμεντ Σαλάχ, με το VAR να μην καταλογίζει τη παράβαση και να μετράει κανονικά το γκολ.
Η Premier League με ανακοίνωση της στο επίσημο λογαριασμό της στο «X», εξήγησε τους λόγους για τους οποίους μέτρησε το γκολ. «Μετά από απόφαση του διαιτητή το γκολ ελέγχθηκε και επιβεβαιώθηκε από το VAR, κρίνοντας ότι δεν υπήρχαν αδιάσειστα στοιχεία ότι ο Σαλάχ βρήκε την μπάλα με το χέρι του κατά τη διάρκεια της φάσης».
Ο πρώην επικεφαλής της Επιτροπής Ελέγχου της Διαιτησιας, Κιθ Χάκετ, σε συνέντευξη του δήλωσε πως δεν μπορεί να πιστέψει ότι οι διαιτητές και το VAR δεν κατάφεραν να ακυρώσουν το γκολ της Λίβερπουλ για χέρι εναντίον του Σαλάχ . «Κάτι ΔΕΝ πάει καλά, τα βίντεο είναι ΣΑΦΗ»
