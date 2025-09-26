Τζίμας: Έδειξε το σεντερφορίσιο του ένστικτο και στο... γκολφ ο Έλληνας της Μπράιτον (vid)
Το φονικό του ένστικτο μπροστά στην αντίπαλη εστία χρειάστηκε μόνο μερικά λεπτά για να το ξεδιπλώσει στο ντεμπούτο με την Μπράιτον, όπου σκόραρε δύο γκολ. Ο Στέφανος Τζίμας όμως φρόντισε να δείξει την ίδια... κυνικότητα και σε έναν μικρό διαγωνισμό μίνι γκολφ που διοργάνωσαν για τους παίκτες τους οι Γλάροι για χορηγικούς σκοπούς.
#RyderCup fever has taken over at Albion! ⛳️ pic.twitter.com/QIthmcL9KY— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) September 26, 2025
Ο Έλληνας φορ χρειάστηκε μια βολή για να... πάρει τα κολάι και άλλη μια για να χτυπήσει διάνα και να τραβήξει τα βλέμματα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.