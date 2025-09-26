Τις αρετές του και στο γκολφ έδειξε σε έναν μίνι διαγωνισμό με τους συμπαίκτες του στην Μπράιτον ο Στέφανος Τζίμας.

Το φονικό του ένστικτο μπροστά στην αντίπαλη εστία χρειάστηκε μόνο μερικά λεπτά για να το ξεδιπλώσει στο ντεμπούτο με την Μπράιτον, όπου σκόραρε δύο γκολ. Ο Στέφανος Τζίμας όμως φρόντισε να δείξει την ίδια... κυνικότητα και σε έναν μικρό διαγωνισμό μίνι γκολφ που διοργάνωσαν για τους παίκτες τους οι Γλάροι για χορηγικούς σκοπούς.

#RyderCup fever has taken over at Albion! ⛳️ pic.twitter.com/QIthmcL9KY — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) September 26, 2025

Ο Έλληνας φορ χρειάστηκε μια βολή για να... πάρει τα κολάι και άλλη μια για να χτυπήσει διάνα και να τραβήξει τα βλέμματα.