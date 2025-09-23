Ένας Νοτιοκορεάτης οπαδός έκανε τεράστιο ταξίδι και ξόδεψε 1000 ευρώ για ένα εισιτήριο που εν τέλει δεν ήταν ικανό να του δώσει πρόσβαση στο «Άμεξ» για το Μπράιτον - Τότεναμ.

Αν νιώθετε πως είχατε μια κακή μέρα, σκεφτείτε τι έζησε ο Τζέιμς το περασμένο Σάββατο (20/09). Ο συγκεκριμένος Νοτιοκορεάτης οπαδός ξεκίνησε από το σπίτι του και πέταξε στην άλλη άκρη του κόσμου για να δει από κοντά το πρώτο ματς Premier League της ζωής του. Επέλεξε το Μπράιτον - Τότεναμ και ενθουσιασμένος έκανε ένα ταξίδι 9.000 χιλιομέτρων, πληρώνοντας περίπου 1000 ευρώ για το εισιτήριο του αγώνα.

Έλα όμως που αυτό το «εισιτήριο» αποδείχθηκε... τζούφιο. Ο Τζέιμς, όπως και δεκάδες άλλοι οπαδοί στο ίδιο παιχνίδι, έπεσε θύμα απάτης, αγόρασε το μαγικό του χαρτάκι από δεύτερο χέρι μέσω ιστοσελίδας που δεν έχει το δικαίωμα να διακινεί εισιτήρια για τους αγώνες του κορυφαίου πρωταθλήματος του πλανήτη και έμεινε με τη... χαρά.

Έφτασε στην Αγγλία, έφτασε στο γήπεδο και πάνω στα τουρνικέ ενημερώθηκε πως το εισιτήριό του δεν ισχύει και πως δεν μπορεί να μπει μέσα. «Είμαι απογοητευμένος, δεν κατάλαβα τους κανόνες. Μου είπαν να προσπαθήσω να αποζημιωθώ», είπε στο BBC, όντας φανερά εκνευρισμένος από αυτή την εξέλιξη. Η αλήθεια είναι πως ο Νοτιοκορεάτης βίωσε αυτό που βιώνουν πολύ στο Νησί, όπου η μαύρη αγορά εισιτηρίων... θερίζει, με τους συλλόγους και την Premier League να προσπαθούν να βάλουν τέλος σε αυτά τα φαινόμενα.