Η Γουλβς πραγματοποίησε το χειρότερο ξεκίνημα στην ιστορία της στην Premier League, αλλά στηρίζει έμπρακτα τον, άλλοτε προπονητή του Ολυμπιακού, Βίτορ Περέιρα στον πάγκο της.

Δεν θα μπορούσε να «μιλήσει» πιο δυνατά η Γουλβς. Οι Λύκοι ζουν έναν εφιάλτη στην αρχή της χρονιάς, μετρούν τέσσερις ήττες σε ισάριθμες αγωνιστικές (από Μάντσεστερ Σίτι, Μπόρνμουθ, Έβερτον και Νιούκαστλ), πραγματοποιώντας το χειρότερο ξεκίνημα που έχει καταγράψει ποτέ στην ιστορία της στην Premier League.

Vitor Pereira is set to sign a new three-year deal as Wolves head coach.#WWFC are confident the 57-year-old, whose current contract expires in June 2026, will pen a new agreement through to 2028.



The agreement is set to come after a difficult start to the 2025-26 season, with… pic.twitter.com/gFVS9sTt3T — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) September 17, 2025

Ωστόσο, όπως φαίνεται, δεν έχει χάσει στο ελάχιστο την πίστη της στον Βίτορ Περέιρα. Και μάλιστα, όπως μετέδωσε το Athletic, σχεδιάζει να το αποδείξει με τον καλύτερο τρόπο. Οι δύο πλευρές έχουν ουσιαστικά συμφωνήσει σε επέκταση της συνεργασίας τους. Το τρέχον συμβόλαιο του άλλοτε κόουτς του Ολυμπιακού με την ομάδα των Μίντλαντς λήγει τον Ιούνιο του 2026, ωστόσο αναμένεται άμεσα να βάλει την υπογραφή του σε νέο, που θα τον κρατήσει στο «Μολινό» μέχρι το 2028.

Ο Βίτορ Περέιρα ανέλαβε τις τύχες της Γουλβς τον Δεκέμβρη του 2024 με την ομάδα στη ζώνη του υποβιβασμού και μπόρεσε με άνεση να την οδηγήσει στη σωτηρία. Το καλοκαίρι έχασε σημαντικότατους παίκτες, όπως ο Κούνια, ο Αΐτ-Νουρί, ο Σαράμπια και ο Σεμέδο και η διοίκηση των Λύκων πιστεύει πως ο Πορτογάλος είναι ο κατάλληλος άνθρωπος να γυρίσει την κατάσταση.