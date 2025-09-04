Ο Πακετά σκέφτεται να περάσει στην αντεπίθεση και να μηνύσει την FA

Μετά τη νίκη που πέτυχε ο Λούκας Πακετά κόντρα στην FA για την υπόθεση χειραγώγησης καρτών, σκέφεται σοβαρά να κινηθεί εκείνος κατά της αγγλικής ομοσπονδίας.

Η νομική διαμάχη του Λούκας Πακετά της Γουέστ Χαμ με την FA είναι πιθανό να μην σταματήσει στην πρόσφατη νίκη που πέτυχε ο Βραζιλιάνος μέσος, όπου και αθωώθηκε για την υπόθεση χειραγώγησης καρτών για την οποία και του είχαν αποδοθεί κατηγορίες.

Εκείνος σκέφτεται και συζητάει με τη νομική του ομάδα να κινηθεί κατά της Αγγλικής Ομοσπονδίας εξαιτίας της όλης κατάστασης που δημιούργησε η κίνησή της να ξεκινήσει έρευνα εναντίον του για την συγκεκριμένη υπόθεση.

Πέρα από τα πολλά προβλήματα που υπήρχαν στην στοιχειοθέτηση αυτής από την πλευρά της, το βασικό πρόβλημα που προκάλεσε η FA με την υπόθεση αυτή ήταν να χαλάσει την μεταγραφή του Λούκας Πακετά από την Γουέστ Χαμ στην Μάντσεστερ Σίτι, η οποία, εκείνη την περίοδο που έσκασε το θέμα, ήταν πολύ κοντά στο να κλείσει και μάλιστα μ' ένα deal που θα έφτανε τα 100 εκατ. ευρώ.

Κάπως έτσι εκείνος σκέφτεται τώρα να περάσει στην αντεπίθεση, επειδή είναι έξαλλος με όλα αυτά που βίωσε εξαιτίας της κίνησης της FA να τον κυνηγήσει νομικά για το συγκεκριμένο το θέμα, στο οποίο τελικά και αθωώθηκε, αλλά και για τα διαφύγοντα κέρδη που προκάλεσε σε κείνον και την Γουέστ Χαμ η ματαίωση των διαπραγματεύσεων με την Σίτι.