Μάντσεστερ Σίτι, μεταγραφές: Έτοιμη να πυροδοτήσει τη «βόμβα» με Ντοναρούμα!
Μάντσεστερ Σίτι και Παρί Σεν Ζερμέν έδωσαν εν τέλει τα χέρια για τη μεταγραφή του Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα στους Citizens. Ο Έντερσον θα συνεχίσει την καριέρα του στη Φενέρμπαχτσε, με τον Ιταλό γκολκίπερ να διαδέχεται τον Βραζιλιάνο κάτω από τα γκολπόστ της ομάδας του Πεπ Γκουαρδιόλα, που ετοιμάζεται να τον «δέσει» με πολυετές συμβόλαιο.
Όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, το deal ανάμεσα στα δύο κλαμπ έχει κλείσει, με τον Ντοναρούμα να ταξιδεύει σήμερα (1/9) το απόγευμα με προορισμό το Μάντσεστερ προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει.
Να θυμίσουμε ότι ο 26χρονος είχε πει το «ναι» στους Πολίτες εδώ και καιρό, ωστόσο εκκρεμούσε η ολοκλήρωση της μεταγραφής του Βραζιλιάνου στη Φενέρ. Η συμφωνία έκλεισε για ένα ποσό λιγο μικρότερο από τα 50 εκατομμύρια που αρχικά απαιτούσαν οι Παριζιάνοι, όπως είχε αναφέρει παλαιότερα ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος.
Ο διεθνής τερματοφύλακας αφήνει... γεμάτος τους Παριζιάνους, έχοντας κατακτήσει το Champions League την περασμένη σεζόν, αλλά και τέσσερα πρωταθλήματα στη Γαλλία. Από το 2021, όταν έγινε κάτοικος Παρισιού, κατέγραψε 161 εμφανίσεις με την PSG, με 56 clean sheets.
🚨💣 EXCLUSIVE: Gigio Donnarumma to Manchester City, HERE WE GO! 🇮🇹— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2025
Deal done for the Italian GK to join Man City project from Paris Saint-Germain. Medical this afternoon.
Long term deal agreed weeks ago and all done between the two clubs after Éderson signed for Fenerbahçe. pic.twitter.com/TawF4X8nib
