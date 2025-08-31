Η Κρίσταλ Πάλας πέρασε... αέρας από το «Villa Park», διέλυσε με 3-0 την Άστον Βίλα και πανηγύρισε την πρώτη νίκη της στη φετινή Premier League.

Οι δυο σερί ισοπαλίες απέναντι σε Τσέλσι και Νότιγχαμ Φόρεστ δεδομένα δεν ήταν άσχημα αποτελέσματα, αλλά η Κρίσταλ Πάλας στο «Villa Park» αποδείχθηκε διψασμένη για την πρώτη της νίκη. Και με τρία γκολ δεν επέτρεψε στην Άστον Βίλα πολλές ενστάσεις... Οι Αετοί κυριάρχησαν και με το άνετο 3-0 πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη στην Premier League, ανεβαίνοντας στην 8η θέση της βαθμολογίας.

Το σκορ του αγώνα άνοιξε ο Ματετά από το σημείο του πέναλτι στο 21΄, με τους φιλοξενούμενους να καθαρίζουν την υπόθεση νίκη στο β΄μέρος. Αρχικά στο 68΄ο Γκουέχι ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο ίσως τελευταίο του ματς με τους Αετούς, προτού ο Σαρ σφραγίσει το τρίποντο δέκα λεπτά αργότερα.