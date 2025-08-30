Μετά το κάζο στο League Cup, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, φλέρταρε και με εντός έδρας γκέλα κόντρα στην Μπέρνλι, όμως με πέναλτι του Φερνάντες στο 90+6' πήρε την πρώτη της νίκη (3-2) Σπουδαίο «διπλό» της Μπόρνμουθ απέναντι στην Τότεναμ (1-0).

Ήθελε μόνο τη νίκη. Την πήρε. Ακόμη κι αν φλέρταρε με ξεγυρισμένη γκέλα μέσα στο «Ολντ Τράφορντ» λίγες μέρες μετά το κάζο στο League Cup, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αρνήθηκε να στραβοπατήσει και στο 90+6' με πέναλτι του Μπρούνο Φερνάντες «λύγισε» την αξιόμαχη Μπέρνλι (3-2) για να πάρει την πρώτη της νίκη στη σεζόν καινα σπείρει λίγη... ανακούφιση και ηρεμία στις τάξεις της - και ειδικά στον Ρούμπεν Αμορίμ - πριν τη διακοπή των εθνικών ομάδων

Οι γηπεδούχοι μπήκαν καλά στο ματς και έψαξαν το γκολ, βλέποντας τον Μπουμό να σπαταλά δύο καλές νωρίς. Αυτό που ήθελε πάντως, η Γιουνάιτεντ το βρήκε. Στο 27ο λεπτό, μετά από καραμπόλα των Ντουμπράφκα και Κάλεν μετά την κεφαλιά του Κασεμίρο, η μπάλα πέρασε τη γραμμή και το 1-0 έγινε. Η ομάδα του Αμορίμ θα έπρεπε να έχει βρει κι άλλο γκολ στο πρώτο μέρος, όμως τόσο ο Ντιαλό όσο και ο Ζίρκζε δεν μπόρεσαν να σκοράρουν από πλεονεκτικές θέσεις.

Και κάπως έτσι, η Μπέρνλι βρήκε την ευκαιρία να μπει ξανά στο παιχνίδι. Στο 55', ο Φόστερ με εξαιρετική προβολή ισοφάρισε, ωστόσο η απάντηση της Γιουνάιτεντ ήταν άμεση. Κυριολεκτικά, με τη... σέντρα, ο Νταλότ βρέθηκε στην περιοχή, γύρισε την μπάλα και ο Μπουμό αυτή τη φορά βρήκε δίχτυα για το 2-1.

Μόνο που η Γιουνάιτεντ για ακόμη μια φορά δεν διατήρησε τη συγκέντρωσή της. Ο Μπαγιντίρ στο 66' έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του και ο Άντονι από κοντά επανέφερε την ισοπαλία για την Μπέρνλι. Οι Κόκκινοι Διάβολοι πάντως συνέχισαν να πιέζουν, ψάχνοντας επίμονα τη λύτρωσή τους και δικαιώθηκαν στο φινάλε. Ο Ντιαλό κέρδισε το πέναλτι και στο 90+6', ο Μπρούνο Φερνάντες ευστόχησε από την άσπρη βούλα για να χαρίσει το πολυπόθητο τρίποντο στην ομάδα του.

Φρένο για την Τότεναμ, πανάξιο διπλό της Μπόρνμουθ

Τη βομβάρδισε με ευκαιρίες και στο τέλος πανηγύρισε μια πανάξια νίκη. Η Μπόρνμουθ επέβαλε την κυριαρχία της στο Λονδίνο απέναντι στην Τότεναμ, η οποία γλίτωσε από... συντριβή λόγω Βικάριο, αλλά όχι κι από ήττα. Οι φιλοξενούμενοι πήραν το τρίποντο με νίκη 1-0 και έβαλαν φρένο στο θετικό ξεκίνημα των Spurs που υπέστησαν την πρώτη τους ήττα στη φετινή Premier League. Το μοναδικό γκολ του αγώνα σημείωσε ο Εβανίλσον στο 5' με διαγώνιο σουτ μέσα από την περιοχή που κόντραρε πάνω στον Ρομέρο και ξεγέλασε τον Βικάριο. Ο Ιταλός γκολκίπερ στη συνέχεια έπιασε δουλειά για να κρατήσει ζωντανή στο ματς την Τότεναμ, η οποία ωστόσο δεν παρουσίασε τίποτα επιθετικά και μοιραία έμεινε χωρίς βαθμό.

«Δάγκωσε» την Γουλβς η Έβερτον

Την δεύτερη συνεχόμενη νίκη της πανηγύρισε η Έβερτον αλώνοντας το «Μολινό» με το 3-2 επί της Γουλβς. Μόλις στο 7' τα Ζαχαρωτά προηγήθηκαν με τον Μπέτο, προτού ο Χουάνγκ φέρει το ματς στα ίσα (21'). Ο Εντιαγέ, μετά από υπέροχη ομαδική προσπάθεια, έδωσε εκ νέου προβάδισμα στην ομάδα του Μόγιες (33') με τον Ντιούσμπερι-Χολ να κάνει το 3-1 στο 55', με τον Γκρίλις να μοιράζει παράλληλα την δεύτερη ασίστ του στον αγώνα. Το μόνο που κατάφερε η Γουλβς ήταν να μειώσει με τον Γκόμες στο 79'.

Ανατροπή νίκης για την... πωρωμένη Σάντερλαντ

Η Μπρέντφορντ μάλλον θα αισθάνεται αδικημένη από το αποτέλεσμα στο «Stadium of Light», εκεί όπου η Σάντερλαντ επικράτησε 2-1 με γκολ στο φινάλε του ματς! Οι Μέλισσες είχαν ακυρωθέν γκολ, χαμένο πέναλτι και τελικά ο Τιάγκο άνοιξε το σκορ στο 77'. Η χαρά των φιλοξενούμενων δεν κράτησε για πολύ. Αφού η άμεση απάντηση των νεοφώτιστων ήρθε με το πέναλτι του Λε Φι (82'), προτού ο Ισίντορ κάνει την ολική ανατροπή με σκαστή κεφαλιά στο 90+6'.