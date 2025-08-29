Εμφανής είναι η απογοήτευση του Ρούμπεν Αμορίμ μετά το αρνητικό ξεκίνημα στη σεζόν για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όπως φάνηκε από τα λεγόμενά του σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου.

Η φετινή σεζόν ξεκίνησε με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ όπως ακριβώς τελείωσε η περασμένη. Με αρνητικά αποτελέσματα, γκρίνια και δυσπιστία προς το πρόσωπο του Ρούμπεν Αμορίμ.

Οι Κόκκινοι Διάβολοι έχουν αρχίσει με το... αριστερό τις υποχρεώσεις τους, μην καταφέρνοντας να νικήσουν στις δύο πρώτες αγωνιστικές της Premier League. Βέβαια, μπροστά στην ντροπιαστική ήττα από την Γκρίμσμπι της τέταρτης κατηγορίας για το League Cup, αυτό ίσως να έχει ξεχαστεί προς ώρας. Ωστόσο, ο αποκλεισμός έφερε περισσότερα σύννεφα πάνω από το στρατόπεδο της ομάδας του Αμορίμ, με τον Πορτογάλο τεχνικό να βρίσκεται φυσικά στο επίκεντρο.

Ο ίδιος ήταν έξαλλος μετά το ματς με την Γκρίμσμπι μιλώντας με σκληρά λόγια προς τους παίκτες τους, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι παίκτες του δεν παίζουν για αυτόν. Η Γιουνάιτεντ θα προσπαθήσει να κάνει «σεφτέ» στις νίκες απέναντι στην νεοφώτιστη Μπέρνλι την ερχόμενη αγωνιστική και ο Αμορίμ στη συνέντευξη Τύπου προσπάθησε να ρίξει τους τόνους των προηγούμενων 24ωρων.

«Κάθε φορά που έχουμε μια τέτοια ήττα, θα αντιδρώ έτσι. Μερικές φορές μισώ τους παίκτες μου, μερικές φορές τους αγαπώ. Αυτός είναι ο τρόπος μου να κάνω τα πράγματα. Μερικές φορές θέλω να παραιτηθώ, μερικές να παραμείνω εδώ για είκοσι χρόνια! Έτσι είμαι! Μετά από τέτοια εμφάνιση... Εκείνη τη στιγμή ήμουν απογοητευμένος. Πρέπει να βελτιωθώ σε αυτό, αλλά θα είναι δύσκολο», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πορτογάλος.