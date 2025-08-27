Σύμφωνα με πολλαπλά δημοσιεύματα, οι δυο ομάδες ήρθαν σε συμφωνία για εκ νέου δανεισμό του Βραζιλιάνου, αυτή τη φορά όμως με υποχρεωτική οψιόν αγοράς από το ισπανικό κλαμπ.

Ολοκληρώνεται όπως όλα δείχνουν το θέμα αναφορικά με το μέλλον του Άντονι, καθώς Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Μπέτις φέρεται να ήρθαν σε συμφωνία για εκ νέου δανεισμό του Βραζιλιάνου winger.

Όπως γράφει η Telegraph, που επικαλείται ρεπορτάζ ισπανικών μέσων, οι δυο σύλλογοι έδωσαν τα χέρια για χάρη του 25 ετών εξτρέμ, έτσι ώστε να επιστρέψει στην Ανδαλουσία, και πάλι ως δανεικός, αλλά αυτή τη φορά με υποχρεωτική οψιόν αγοράς.

Ο Άντονι είχε στα χέρια του διάφορες προτάσεις, μεταξύ αυτών και από ομάδες της Σαουδικής Αραβίας, ωστόσο ήθελε να επιστρέψει στην Μπέτις, με τη φανέλα της οποίας αγωνίστηκε στο μισό της περασμένης σεζόν, έχοντας 9 γκολ και 5 ασίστ σε 26 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.