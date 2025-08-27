Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μεταγραφές: Συμφώνησε με Μπέτις για δανεισμό του Άντονι με υποχρεωτική αγορά
Ολοκληρώνεται όπως όλα δείχνουν το θέμα αναφορικά με το μέλλον του Άντονι, καθώς Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Μπέτις φέρεται να ήρθαν σε συμφωνία για εκ νέου δανεισμό του Βραζιλιάνου winger.
Όπως γράφει η Telegraph, που επικαλείται ρεπορτάζ ισπανικών μέσων, οι δυο σύλλογοι έδωσαν τα χέρια για χάρη του 25 ετών εξτρέμ, έτσι ώστε να επιστρέψει στην Ανδαλουσία, και πάλι ως δανεικός, αλλά αυτή τη φορά με υποχρεωτική οψιόν αγοράς.
Ο Άντονι είχε στα χέρια του διάφορες προτάσεις, μεταξύ αυτών και από ομάδες της Σαουδικής Αραβίας, ωστόσο ήθελε να επιστρέψει στην Μπέτις, με τη φανέλα της οποίας αγωνίστηκε στο μισό της περασμένης σεζόν, έχοντας 9 γκολ και 5 ασίστ σε 26 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.
🚨 Manchester United have reached an agreement in principle with Real Betis for Antony.
It'll be an initial loan with an obligation to buy.
(Source: @Telegraph) pic.twitter.com/AO9YzXJ8At— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 27, 2025
