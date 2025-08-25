Αμφίβολο είναι το μέλλον του Κόμπι Μέινου στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και δεν αποκλείεται η τελευταία εβδομάδα των μεταγραφών να τον πάρει μακριά από την ομάδα που μεγάλωσε.

Πριν λίγο καιρό θεωρούταν το... χρυσό παιδί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ολόκληρος Πολ Σκόουλς δεν δίστασε να τον παρομοιάσει με τον Ζινεντίν Ζιντάν στον τρόπο που υποδέχεται και κινείται με την μπάλα. Ωστόσο ο Κόμπι Μέινου ίσως ζει τις τελευταίες του ημέρες στην ομάδα στην οποία μεγάλωσε και ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά.

Όπως μετέδωσε το TalkSport, η πόρτα της εξόδου είναι ανοιχτή για τον 20χρονο μέσο που... εκτοξεύτηκε πριν από περίπου 1,5 χρόνο όταν τρύπωσε στην ομάδα του Έρικ Τεν Χαγκ και έλαμψε με τις ικανότητές του, κερδίζοντας θέση βασικού μέχρι και στην εθνική Αγγλίας. Μετά την πρόσληψη του Ρούμπεν Αμορίμ ωστόσο, τα πράγματα δεν έχουν πάει αντίστοιχα καλά για τον Μέινου.

Έχει πέσει σημαντικά στην ιεραρχία του Πορτογάλου κόουτς (φέτος δεν έχει αγωνιστεί ούτε λεπτό στην Premier League) και ουσιαστικά ανταγωνίζεται τον αρχηγό Μπρούνο Φερνάντες για μια θέση στα χαφ της ομάδας, γεγονός που έχει περιορίσει σημαντικά και τον χρόνο συμμετοχής του και την επιδραστικότητά του στην ομάδα.

Τόσο ο ίδιος ο Μέινου, όσο και η Γιουνάιτεντ είναι πια ανοιχτοί στο να χωρίσουν οι δρόμοι τους και δεν αποκλείεται εντός της εβδομάδας να κλειδώσει η αποχώρησή του, είτε με μόνιμη μεταγραφή, είτε με τη μορφή δανεισμού.