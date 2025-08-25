Προπονητής Μπράιτον: «Αν είχαμε εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες μας, δεν θα μου λέγατε ότι δεν έχουμε σέντερ φορ»

Η Μπράιτον σπατάλησε ένα... τσουβάλι ευκαιρίες στην ήττα της από την Έβερτον και η αναποτελεσματικότητά της σήκωσε κουβέντα σχετικά με τις διαθέσιμες επιλογές της επιθετικής της γραμμής.

Μια... μίνι κρίση βιώνει η Μπράιτον στην αρχή της σεζόν. Μετά από δύο αγωνιστικές στην Premier League, οι Γλάροι έχουν μόλις έναν βαθμό, ενώ και στην ισοπαλία με τη Φούλαμ (1-1) και στην ήττα από την Έβερτον (2-0) ήταν ολοφάνερο το πρόβλημα στην αποτελεσματικότητά τους, το οποίο σήκωσε και μπόλικη κουβέντα.

Κόντρα στους Toffees, η ομάδα από τον αγγλικό νότο δημιούργησε και σπατάλησε πολλές ευκαιρίες, είχε και χαμένο πέναλτι, σε ένα παιχνίδι που παρατάχθηκε με μόνο επιθετικό σε όλη της την αποστολή τον 34χρονο Ντάνι Γουέλμπεκ. Ο Τζεορτζίνιο Ρούτερ αντιμετώπισε ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού και έμεινε εκτός την τελευταία στιγμή, την ώρα που ο Μπάμπης Κωστούλας και ο Στέφανος Τζίμας δουλεύουν σκληρά για να ενσωματωθούν στην ομάδα και να τη βοηθήσουν.

Ο Φαμπιάν Χίρτσελερ κάθε φορά που έχει κληθεί να μιλήσει για τους δύο Έλληνες έχει τονίσει πως χρειάζονται υπομονή. Ο 33χρονος κόουτς μετά το ματς στο Μέρσισαϊντ ερωτήθηκε για το αν αισθάνθηκε πως η ομάδα του είχε πολύ λίγες επιλογές στην επίθεση, αλλά τόνισε πως οι λεπτομέρειες έκαναν τη διαφορά.

«Αν είχαμε εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες μας, δεν θα μου λέγατε ότι δεν έχουμε σέντερ φορ. Δημιουργήσαμε τόσες ευκαιρίες, μεγάλες ευκαιρίες. Θα ήταν δικαιολογία να πω ότι δεν είχαμε επιθετικό ή παίκτες για να αλλάξουμε τα πράγματα και ότι για αυτό δεν νικήσαμε. Η αλήθεια είναι ότι είχαμ αρκετές ευκαιρίες για να σκοράρουμε. Αυτό πρέπει να κρατήσουμε και όχι το αν είχαμε αρκετές επιλογές», είπε ο Χίρτσελερ.