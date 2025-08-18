H Λιντς έκανε ιδανική πρεμιέρα στην Premier League, αφού επικράτησε 1-0 εντός έδρας της Έβερτον. Φωνάζουν τα «Ζαχαρωτά» για το πέναλτι που έκρινε το ματς.

Έπειτα από μία διετία η Λιντς επέστρεψε στην Premier League και με το... καλησπέρα έδειξε τις διαθέσεις της. Η νεοφώτιστη επικράτησε 1-0 της Εβερτον εντός έδρας. Φωνάζουν πάντως οι φιλοξενούμενοι για τη φάση που έκρινε την αναμέτρηση. Κακό το α' μέρος, με τους γηπεδούχους να έχουν τον έλεγχο, όχι όμως και την ουσία. Ο Νιόντο το πάλεψε αρκετά, είχε στιγμές, χωρίς όμως να καταφέρει να βρει δίχτυα. Στον αντίποδα, η ομάδα του Μόγιες ήταν κάκιστη δημιουργικά χωρίς να έχει τελική στην αντίπαλη εστία. Ιδιο σκηνικό και στην επανάληψη, με τη Λιντς να απειλεί ουσιαστικά στο 80' με το σουτ του Τανάκα. Ωστόσο, δυο λεπτά αργότερα ήρθε η φάση που έκρινε το ματς. Ο Σταχ έκανε το σουτ, η μπάλα βρήκε στο χέρι του Ταρκόφσκι, το οποίο ήταν κολλημένο, αλλά ο διαιτητής υπέδειξε πέναλτι. Ο Ενμέτσα λίγα λεπτά μετά την είσοδό του δεν αστόχησε και διαμόρφωσε το 1-0.

Παρασκευή 15/8

Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ 4-2

Σάββατο 16/8

Άστον Βίλα – Νιούκαστλ 0-0

Μπράιτον – Φούλαμ 1-1

Σάντερλαντ – Γουέστ Χαμ 3-0

Τότεναμ – Μπέρνλι 3-0

Γουλβς – Μάντσεστερ Σίτι 0-4

Κυριακή 17/8

Τσέλσι – Κρίσταλ Πάλας 0-0

Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπρέντφορντ 3-1

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ 0-1

Δευτέρα 18/8

Λιντς – Έβερτον 1-0