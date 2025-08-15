Οι οικονομικές απαιτήσεις της Μπράιτον για την παραχώρηση του Κάρλος Μπαλεμπά κρίθηκαν απαγορευτικές από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία εγκαταλείπει τις προσπάθειες απόκτησής του.

Λευκή σημαία κουνάει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την περίπτωση του Κάρλος Μπαλεμπά. Μπορεί ο ίδιος να φαίνεται πρόθυμος να μετακομίσει στο «Ολντ Τράφορντ», αλλά οι οικονομικές απαιτήσεις της Μπράιτον θέτουν τη μεταγραφή σε αδιέξοδο.

Σύμφωνα με το «Athletic», οι πρώτες επαφές μεταξύ των δυο κλαμπ δεν ήταν γόνιμες, καθώς το ποσό των 130 εκατομμυρίων ευρώ που ζητούν οι Γλάροι για να παραχωρήσουν τον νεαρό χαφ χαρακτηρίζεται ως απαγορευτικό για τους Κόκκινους Διάβολους.

Στο Μάντσεστερ μάλιστα δεν έχουν πρόθεση να επιμείνουν και φαίνεται πως εγκαταλείπουν οριστικά την περίπτωσή του για το φετινό καλοκαίρι. Από την πλευρά του ο 21χρονος Καμερουνέζος θα συνεχίσει να πιέζει μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περιόδου, αλλά η Μπράιτον έχει ξεκαθαρίσει πως δεν πρόκειται να τον παραχωρήσει για ένα χαμηλότερο ποσό αυτό το καλοκαίρι.

Πλέον μένει να φανεί αν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα στραφεί σε κάποιο διαφορετικό όνομα για να ενισχυθεί στον άξονα ή αν πορευθεί με το υπάρχον ρόστερ στη νέα σεζόν.