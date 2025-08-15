Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Εκκίνηση σε Premier League και La Liga
Δεκαπενταύγουστος σήμερα και το τηλεοπτικό πρόγραμμα περιέχει ξεκίνημα τριών εκ των πέντε κορυφαίων πρωταθλημάτων: της Premier League, της La Liga και της Ligue 1.
Ξεκινώντας χρονικά, στις 20:00 θα έχουμε την πρεμιέρα της ισπανικής λίγκας, με την Χιρόνα και τη Ράγιο Βαγιεκάνο να κάνουν «ποδαρικό» στη νέα σεζόν, σε μια αναμέτρηση που θα μεταδοθεί από το Novasports 1.
Σε ώρα... «παλιού» Champions League, δηλαδή 21:45, θα έχουμε εκκίνηση στο φετινό Σαμπιονά, καθώς η Μαρσέιγ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Ρεν, χωρίς ωστόσο να υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη.
Η πρώτη σέντρα στο αγγλικό πρωτάθλημα θα πραγματοποιηθεί στο «Άνφιλντ», εκεί όπου η πρωταθλήτρια Λίβερπουλ υποδέχεται την Μπόρνμουθ, σε έναν αγώνα που θα τιμηθεί η μνήμη του αδικοχαμένου Ντιόγκο Ζότα, που έφυγε τόσο γρήγορα και άδικα από τη ζωή στις 3 Ιουλίου. Το ματς θα ξεκινήσει στις 22:00 και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.
Μισή ώρα μετά (22:30), η Βιγιαρεάλ φιλοξενεί την ιστορική Ρεάλ Οβιέδο του Σάντι Καθόρλα, η οποία επέστρεψε στα «σαλόνια» του ισπανικού ποδοσφαίρου έπειτα από το μακρινό πλέον 2001, 24 χρόνια μετά! Το Novasports Prime θα δείξει το συγκεκριμένο παιχνίδι.
Μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλα τα ματς που περιέχει το πρόγραμμα τηλεόρασης στη σχετική ενότητα που υπάρχει στο Gazzetta ενώ θα έχετε επίσης την δυνατότητα να παρακολουθείτε την εξέλιξη των αγώνων από τα Livescores.
Οι σημαντικότερες αθλητικές μεταδόσεις
- Χιρόνα - Ράγιο Βαγιεκάνο (21:00, Novasports 1)
- Λίβερπουλ - Μπόρνμουθ (22:00, Novasports Premier League)
- Βιγιαρεάλ - Οβιέδο (22:30, Novasports Prime)
