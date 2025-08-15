Δείτε αναλυτικά που μπορείτε να παρακολουθήσετε τις πρώτες μάχες σε Premier League και La Liga, που κάνουν πρεμιέρα σήμερα (15/8).

Δεκαπενταύγουστος σήμερα και το τηλεοπτικό πρόγραμμα περιέχει ξεκίνημα τριών εκ των πέντε κορυφαίων πρωταθλημάτων: της Premier League, της La Liga και της Ligue 1.

Ξεκινώντας χρονικά, στις 20:00 θα έχουμε την πρεμιέρα της ισπανικής λίγκας, με την Χιρόνα και τη Ράγιο Βαγιεκάνο να κάνουν «ποδαρικό» στη νέα σεζόν, σε μια αναμέτρηση που θα μεταδοθεί από το Novasports 1.

Σε ώρα... «παλιού» Champions League, δηλαδή 21:45, θα έχουμε εκκίνηση στο φετινό Σαμπιονά, καθώς η Μαρσέιγ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Ρεν, χωρίς ωστόσο να υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη.

Η πρώτη σέντρα στο αγγλικό πρωτάθλημα θα πραγματοποιηθεί στο «Άνφιλντ», εκεί όπου η πρωταθλήτρια Λίβερπουλ υποδέχεται την Μπόρνμουθ, σε έναν αγώνα που θα τιμηθεί η μνήμη του αδικοχαμένου Ντιόγκο Ζότα, που έφυγε τόσο γρήγορα και άδικα από τη ζωή στις 3 Ιουλίου. Το ματς θα ξεκινήσει στις 22:00 και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Μισή ώρα μετά (22:30), η Βιγιαρεάλ φιλοξενεί την ιστορική Ρεάλ Οβιέδο του Σάντι Καθόρλα, η οποία επέστρεψε στα «σαλόνια» του ισπανικού ποδοσφαίρου έπειτα από το μακρινό πλέον 2001, 24 χρόνια μετά! Το Novasports Prime θα δείξει το συγκεκριμένο παιχνίδι.

