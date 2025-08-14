Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Παίκτης της U21 κατέρρευσε σε αγώνα Κυπέλλου (vid)
Σε δεύτερη μοίρα πέρασε ο αγώνας για το National League Cup, ανάμεσα στις ομάδες U21 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Τάμγουορθ, μετά το σοβαρό περιστατικό με τον Σεκού Κονέ.
Ο άσος των «κόκκινων διαβόλων» σε μια εναέρια διεκδίκηση δέχθηκε χτύπημα στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο χορτάρι και τους γιατρούς να τρέχουν πανικόβλητοι προς το μέρος του, αφού έδειχνε να μην έχει τις αισθήσεις του.
Sekou Kone head collision 💔 get better soon champ pic.twitter.com/Tz4rZP4iMb— Dr. ADO (@WilliamAdoasi) August 13, 2025
Αφού αποχώρησε με φορείο, ο διαιτητής της συνάντησης αποφάσισε τη διακοπή του αγώνα, με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να ενημερώνει αργότερα πως η κατάσταση του νεαρού ποδοσφαιριστή είναι σταθερή, επικοινωνεί με το περιβάλλον και θα υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις.
Update on Sekou Kone after he sustained a head injury in tonight’s National League Cup game:— Manchester United (@ManUtd) August 13, 2025
Sekou is conscious, stable and communicating with United’s medical team.
He has been taken to hospital as a precaution for further checks.
❤️
