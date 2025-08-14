Ο Σεκού Κονέ πλέον βρίσκεται στο νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση, όπως ενημέρωσαν οι άνθρωποι των «κόκκινων διαβόλων».

Σε δεύτερη μοίρα πέρασε ο αγώνας για το National League Cup, ανάμεσα στις ομάδες U21 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Τάμγουορθ, μετά το σοβαρό περιστατικό με τον Σεκού Κονέ.

Ο άσος των «κόκκινων διαβόλων» σε μια εναέρια διεκδίκηση δέχθηκε χτύπημα στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο χορτάρι και τους γιατρούς να τρέχουν πανικόβλητοι προς το μέρος του, αφού έδειχνε να μην έχει τις αισθήσεις του.

Αφού αποχώρησε με φορείο, ο διαιτητής της συνάντησης αποφάσισε τη διακοπή του αγώνα, με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να ενημερώνει αργότερα πως η κατάσταση του νεαρού ποδοσφαιριστή είναι σταθερή, επικοινωνεί με το περιβάλλον και θα υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις.