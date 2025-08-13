Η ΕΠΟ ενημέρωσε για την τελική τακτοποίηση των εγγράφων με την ελληνική υπηκοότητα του Νεκτάριου Τριάντη.

Ο Νεκτάριος Τριάντης επέλεξε την εθνική Ελλάδας σε σχέση μ' αυτήν την Αυστραλίας. Μάλιστα, την είδηση επιβεβαίωσε κι η Εθνική Ελλάδας και πλέον η κλήση του στην Εθνική είναι θέμα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Η ενημέρωση της ΕΠΟ:

«Ολοκληρώθηκαν και τυπικά οι διαδικασίες που έτρεχαν τους τελευταίους μήνες και ο 22άχρονος παίκτης απέκτησε και με τη βούλα την ελληνική υπηκοότητα. Έτσι εκπληρώθηκε με τον καλύτερο τρόπο η επιθυμία του παιδιού που “ψήφιζε” ξεκάθαρα Ελλάδα, άσχετα αν είχε αγωνιστεί στις “μικρές” ομάδες της Αυστραλίας. Ως εκ τούτου είναι πιθανό να συμπεριληφθεί σε κάποια από τις μελλοντικές κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ο οποίος έχει πλήρη εικόνα για τον παίκτη».