Ο Νεκτάριος Τριάντης επέλεξε την Εθνική Ελλάδας αντί αυτή της Αυστραλίας και το Gazzetta παρουσιάζει το story του νέου στρατιώτη του Γιοβάνοβιτς. Η ζωή στο Σίδνεϊ, τα... σπασμένα βάζα κι η αγάπη για την πίστη!

Ο Νεκτάριος Τριάντης, που αγωνίζεται στη Σάντερλαντ και είναι μεταξύ των πέντε Ελλήνων που αγωνίζονται στην Premier League, επέλεξε την Εθνική μας αντί αυτή της Αυστραλίας.

Ήταν κάτι αναμενόμενο, αλλά πλέον φαίνεται ότι είναι οριστική η απόφασή του. Αυτό επιβεβαιώνεται και από την Αυστραλία, με τον Βασίλη Ρουμελιώτη του Ελληνικού Κήρυκα να γράφει σχετικά μ' αυτήν την εξέλιξη στις 30 Ιουλίου. Σήμερα έρχεται o Τζέιμς Ντοντ του FoX Sports να αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ.

Ποιος είναι, όμως, ο Νεκτάριος Τριάντης; Το Gazzetta... σκαλίζει τη ζωή του στο Σίδνεϊ.

Τριάντης: «Ποτέ δεν υπήρχε βαρετή στιγμή με 10 παιδιά στο σπίτι»

Σε συνέντευξή του στον Ελληνικό Κήρυκα Αυστραλίας και στην Ανδριάνα Σίμος, ο Τριάντης είχε πει για το γεγονός ότι μεγάλωσε σ' ένα σπίτι με 10 παιδιά:

«Ποτέ δεν υπήρχε βαρετή στιγμή. Είμαστε δέκα παιδιά, επτά αγόρια και τρία κορίτσια κι εγώ είμαι το μικρότερο αγόρι και το δεύτερο μικρότερο γενικά. Όλοι παίζαμε ποδόσφαιρο μεγαλώνοντας, κλωτσούσαμε μπάλες μέσα στο σπίτι, σπάγαμε βάζα».

Σήμερα, στα 22 του, ο Τριάντης είναι ένα από τα πιο λαμπρά αμυντικά ταλέντα της Αυστραλίας, έχοντας κάνει το άλμα από την A-League στον αγγλικό σύλλογο Σάντερλαντ, ακολουθούμενο από έναν δανεισμό 18 μηνών στη Χιμπέρνιαν του σκωτσέζικου πρωταθλήματος. Παραδέχεται πως η μετάβαση δεν ήταν πάντα εύκολη.

H μετάβαση του Τριάντη από την Αυστραλία στην Premier League κι η βαθιά πίστη

Ο 22χρονος σήμερα μέσος, αγωνίζεται στη Σάντερλαντ, αλλά η μετάβαση από την A League στην Premier League και το δανεισμό του στη Χιμπέρνιαν μόνο κάτι το εύκολο δεν ήταν.

«Ήταν σαν τρενάκι του τρόμου. Από την Αυστραλία κατευθείαν στην Αγγλία, μετά δανεικός στη Σκωτία – ήταν μια μεγάλη προσαρμογή. Αλλά πλέον νιώθω ότι έχω προσαρμοστεί στο αγγλικό στιλ ποδοσφαίρου και στον τρόπο ζωής εδώ. Νιώθω πολύ πιο άνετα», ανέφερε χαρακτηριστικά στην εν λόγω συνέντευξη, ενώ στη συνέχεια στάθηκε στο πόσο σημαντικό ρόλο έχει διαδραματίσει για την εξέλιξή του ως άνθρωπος κυρίως, το γεγονός ότι στο σπίτι του υπ'αρχουν βαθιές ρίζες στη σχέση με την πίεση.

«Μεγαλώνοντας σε ένα ελληνορθόδοξο σπίτι, πιστεύω πως οι αξίες που μου εμφυσήθηκαν με βοήθησαν πραγματικά να εξελιχθώ, τόσο στην καριέρα μου όσο και ως άνθρωπος,» εξηγεί. «Η πειθαρχία είναι αυτή που ξεχωρίζει περισσότερο. Αυτή, και η σκληρή δουλειά».

Ελλάδα, εκεί οδήγησε τον Τριάντη η καρδιά του

Όσο για την επιλογή του, στις αρχές Ιουλίου που δόθηκε η συνέντευξη, ο ίδιος δήλωσε ότι δεν έχει αποφασίσει κάνοντας σαφές όμως ότι: «Υπάρχει μια θέση στην καρδιά μου και για την Ελλάδα και για την Αυστραλία».

Τότε, τι ήταν εκείνο που βάσει των όσων είπε ο ίδιος θα τον οδηγούσε στην τελική του απόφαση;

«Νομίζω πως θα είναι εκεί όπου θα με οδηγήσει η καρδιά μου. Δίνω χρόνο στον εαυτό μου να ηρεμήσει, να πέσει η σκόνη. Είναι θέμα του πού νιώθω πιο σπίτι μου, πιο άνετα».

Για όσους τον ξέρουν πολύ καλά, η Ελλάδα κι η αξία της πατρίδας για την οικογένειά του έχουν μεγάλη σημασία. Και τελική η απόφασή του όσο δύσκολη ή εύκολη κι αν ήταν, στο τέλος η καρδιά τού έδειξε το δρόμο. Και σ' αυτόν το δρόμο τον περιμένει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και το γεμάτο ταλέντο ρόστερ του που αποτελείται από τους Καρέτσα, Κωνσταντέλια, Τζίμα, Κωστούλα, Κουλιεράκη, Μαυροπάνο, Τσιμίκα κι όχι μόνο...