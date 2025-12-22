Φιλική αναμέτρηση με την Ουγγαρία έκλεισε η Εθνική Ελλάδος στις 31/3 του 2026 και θα πραγματοποιηθεί στο Puskas Arena της Βουδαπέστης.

Την Ουγγαρία του Σομποσλάι θα αντιμετωπίσει η Εθνική Ελλάδος σε φιλική αναμέτρηση που θα πραγματοποιηθεί στη Βουδαπέστη και συγκεκριμένα στο Puskas Arena, όπως σας είχαμε ενημερώσει σχετικά .

Συγκεκριμένα, κατά τη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής, εγκρίθηκε να γίνει η συγκεκριμένη αναμέτρηση στις 31 Μαρτίου του 2026 και θα αποτελέσει ένα δυνατό τεστ για τη χώρα μας ενόψει του Nations League αλλά και των προκριματικών του EURO 2028.

Να θυμίσουμε ότι η Ελλάδα έμεινε εκτός Μουντιάλ για το 2026 καθώς τερμάτισε στην τρίτη θέση των προκριματικών με Σκωτία, Δανία και Λευκορωσία.